L.A. Dodgers 9, Washington 3

Washington Los Angeles ab r h bi ab r h bi Totals 33 3 6 3 Totals 35 9 13 7 Thomas cf 4 1 2 0 Betts 2b 5 1 2 0 García 2b 5 0 1 1 Freeman 1b 5 2 4 1 Candelario 3b 2 0 0 0 Muncy 3b 5 2 2 1 Meneses rf 4 0 1 1 Martinez dh 3 1 1 3 D.Smith 1b 4 0 0 0 Heyward rf 2 1 2 2 Dickerson dh 4 0 0 0 Peralta lf 4 0 1 0 Ruiz c 3 1 1 1 Outman cf 3 1 0 0 Abrams ss 3 0 0 0 Rojas ss 4 1 0 0 I.Vargas lf 4 1 1 0 Barnes c 4 0 1 0

Washington 001 000 200 — 3 Los Angeles 013 000 23x — 9

E_Abrams (10), M.Thompson (1). DP_Washington 1, Los Angeles 0. LOB_Washington 8, Los Angeles 6. 2B_Thomas (11), Muncy (4). HR_Ruiz (5), Heyward (6), Martinez (12), Freeman (10). SB_Heyward (2). SF_Martinez (4).

IP H R ER BB SO

Washington Irvin L,1-3 5 8 4 4 1 3 Machado 2 3 2 2 1 0 M.Thompson 1 2 3 1 0 0

Los Angeles Gonsolin W,3-1 6 3 1 1 2 2 Vesia H,3 2-3 3 2 2 1 1 Phillips H,5 1 1-3 0 0 0 0 1 Bruihl 1 0 0 0 0 0

HBP_Gonsolin (Candelario), M.Thompson (Outman), Bruihl (Abrams). WP_M.Thompson, Bruihl.

Umpires_Home, Brian Knight; First, Alex Tosi; Second, Tony Randazzo; Third, Todd Tichenor.

T_2:19. A_46,571 (56,000).