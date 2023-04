Disney eliminará miles de empleos a partir de la próxima semana

(Bloomberg) -- Walt Disney Co. planea eliminar miles de puestos de trabajo la próxima semana, incluido cerca de un 15% del personal en su división de entretenimiento, según personas familiarizadas con los planes.

Los recortes abarcarán los segmentos de televisión, cine, parques temáticos y equipos corporativos, y afectarán a todas las regiones donde opera Disney, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas debido a que los detalles aún son de carácter privado. Algunos trabajadores afectados serán notificados a partir del 24 de abril. La compañía declinó hacer comentarios.

Disney informó en febrero que planeaba eliminar 7.000 puestos de su fuerza laboral de más de 220.000 empleados, como parte de una estrategia general para reducir US$5.500 millones en costos anuales. Se están realizando recortes en toda la compañía, dijeron las personas, incluso en Disney Entertainment, una unidad creada en una reestructuración de este año como sede de los negocios de distribución y producción de películas y televisión de la compañía, incluido el segmento de streaming.

Como parte de esa reestructuración, el director ejecutivo de la empresa, Bob Iger, restituyó la autoridad a los ejecutivos creativos. Ascendió a subalternos clave, como Alan Bergman y Dana Walden, copresidentes de Disney Entertainment. Por otra parte, dado que la empresa está reduciendo su compromiso con el entretenimiento general y se está centrando más en la propiedad de franquicias y marcas reconocidas, la división de entretenimiento se ha convertido en blanco de los recortes.

Las principales empresas de medios, incluidas NBCUniversal, de Comcast Corp., Warner Bros. Discovery Inc. y Paramount Inc., están reduciendo sus plantillas debido a que la atención de Wall Street se está trasladando del aumento de los suscriptores de streaming al alto costo de operar plataformas de video en línea.

En noviembre, Iger volvió a liderar Disney después de que una pérdida trimestral de US$1.470 millones en el negocio de streaming de la compañía precipitara la salida del sucesor que él había escogido, Bob Chapek.

