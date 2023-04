Inversiones extranjeras en bonos de Tesoro se hunden: BNY Mellon

(Bloomberg) -- Las inversiones extranjeras en bonos del Tesoro de Estados Unidos se han desplomado después de repuntar a principios de año luego de que la crisis en el sector bancario del país ahuyentara a los compradores, según Bank of New York Mellon Corp.

Tras la quiebra de tres bancos estadounidenses en marzo, los flujos desde el extranjero han sido “bastante negativos”, escribió John Velis, estratega de divisas de BoNY, en una nota a los clientes, citando datos de iFlow de la empresa. “El promedio móvil de 20 días de los flujos diarios registrados ahora es tan negativo como lo ha sido en más de dos años”.

La reciente crisis bancaria ha hecho que se reevalúe la probabilidad de que la Reserva Federal anuncie nuevas alzas a las tasas de interés, a pesar de que la inflación sigue siendo elevada. En marzo, los rendimientos en la mayoría de los vencimientos alcanzaron sus niveles más bajos del año, liderados por los valores a más corto plazo, mientras que el rendimiento a dos años registró alzas o caídas de al menos 20 puntos básicos en nueve días diferentes.

“Lo encontramos complicado”, escribió Velis. “Es bien sabido que los mercados de tasas han experimentado una volatilidad histórica en los últimos meses, que aumentó después de que surgieron tensiones en el sector bancario. La falta de compradores extranjeros exacerbará esta volatilidad y empeorará aún más la liquidez del mercado de bonos, que ya es problemática”.

El banco había notado que la participación extranjera en el mercado de bonos de EE.UU. —medida por los actores de dinero real— mostró que los flujos de deuda soberana estadounidense desde el extranjero también fueron negativos entre septiembre y diciembre de 2022. Las entradas volvieron a aumentar hasta mediados de enero, lo que reflejaba estabilidad, hasta que llegó la crisis del mes pasado.

