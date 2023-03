Imperio Binance de Zhao empequeñece a FTX en su apogeo

(Bloomberg) -- En todos los rincones del ámbito de las criptomonedas, aparece un nombre: Binance.

Dirigida por Changpeng “CZ” Zhao, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo es una fuerza dominante en todo, desde el comercio de bitcóin y el arte digital hasta el capital de riesgo. Su poder e influencia no han hecho más que aumentar tras el colapso el año pasado del imperio FTX de Sam Bankman-Fried. La verdad incómoda es que Binance tiene un control sobre la industria de US$1,1 billones que tiene pocos paralelos en las finanzas tradicionales. Y eso a pesar de todo el discurso sobre descentralización de los verdaderos creyentes de las criptomonedas.

Por eso, la noticia de que la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos demandó el lunes a Binance y a su director ejecutivo, Zhao, por presunta evasión de las leyes federales y por operar un mercado ilegal de activos digitales amenaza con enviar ondas de choque a todo el mundo de las monedas virtuales. El bitcoin cayó hasta un 4,5% tras la presentación de la demanda.

Es un gran problema tanto para Binance como para Zhao, que se convirtió en el titán de las criptomonedas tras contribuir a la desaparición de FTX. La CFTC pide prohibiciones permanentes en el comercio y el registro en la acción de ejecución que presentó, así como sanciones no especificadas y restitución. Es una de las varias autoridades estadounidenses, incluidas la Comisión de Valores y Bolsa y el Departamento de Justicia de EE.UU., que han estado investigando las actividades de Binance.

A pesar de toda la emoción que acompañó a la detención del antiguo niño prodigio Bankman-Fried, la influencia de Zhao en el sector es mucho mayor, lo que significa que las consecuencias también pueden ser mucho mayores. La empresa es, con mucho, el mayor objetivo de una ofensiva de las autoridades reguladoras estadounidense que ha afectado a otros grandes actores, desde la bolsa estadounidense Coinbase Global Inc. hasta el empresario Justin Sun y el rey de las monedas estables algorítmicas Do Kwon.

Después de que Zhao cofundó la bolsa en 2017 y se embarcó en una ola de adquisiciones, Binance se transformó en una corredora, una billetera digital, un fondo de riesgo, un servicio de custodia, un proveedor de datos, un mercado de arte digital y un emisor de tokens, todo en uno.

En lo que va del mes, la bolsa ha representado alrededor del 70% de todos los volúmenes de negociación en el mercado al contado, frente a solo el 6% de Coinbase Global Inc., según el proveedor de datos de activos digitales Kaiko. Es el tipo de peso en el mercado que empequeñece el papel de Apple Inc. o Samsung Electronics Co. Ltd. en el mercado de los teléfonos inteligentes, por ejemplo.

En un producto popular conocido como futuros perpetuos, Binance controló un récord del 62% de los volúmenes globales en 2022, según un informe de CoinGecko. En EE.UU., donde Binance lanzó una plataforma independiente en 2019, representó una participación más modesta del comercio al contado de casi el 7% en el último año, según muestran los datos de Kaiko.

La medida repercutirá en todo un sector que experimentó un auge fuera de las finanzas reguladas en una década de bajas tasas de interés, antes de que los esquemas Ponzi, los contratiempos cambiarios, entre otros, contribuyeran a apagar la euforia especulativa.

Para los críticos, las acusaciones parecerán justicia tardía para una empresa que durante años se ha negado a nombrar una empresa matriz o incluso su sede, en medio de acusaciones de mala gestión empresarial.

Los creyentes más acérrimos se aferrarán al argumento de que una nueva era de medidas reguladoras legitimará el sector, o argumentarán que las criptomonedas deben volver a los márgenes para estar a la altura de su visión libertaria.

Puede que algunos aficionados a las criptomonedas ignoren los cargos, pero los numerosos vínculos de Binance con las finanzas tradicionales pueden estar ahora en peligro. Las instituciones que han coqueteado con las criptomonedas tendrán que sopesar los nuevos cargos frente a la liquidez que ofrece la mayor bolsa del mundo. La denuncia de la CFTC señalaba que Binance había cortejado a instituciones estadounidenses y dirigido a clientes “VIP” para que abrieran cuentas en Binance a través de empresas ficticias.

Los lazos de Binance con los canales bancarios tradicionales también se rompieron recientemente después de la quiebra de Signature Bank, que había estado respaldando sus transacciones en dólares, y de que Paysafe, que hizo lo mismo para las operaciones en libra esterlina, suspendió el servicio debido a riesgos regulatorios.

Gran alcance

Nacido en China, Zhao se trasladó a Vancouver a los 12 años y obtuvo la nacionalidad canadiense. Con una licenciatura en ciencias de la computación de la Universidad McGill, comenzó su carrera profesional creando sistemas de negociación, incluyendo un período en Bloomberg LP, la empresa matriz de Bloomberg News.

En 2013, Zhao dirigía su propia empresa de software en Shanghái cuando descubrió el bitcóin en una partida de póquer con el cofundador de BTC China, Bobby Lee, y el inversionista tecnológico Ron Cao. Tras trabajar en Blockchain.info y OKCoin, fundó Binance.

Su experiencia y la falta de regulación material de las criptomonedas han contribuido a hacer de Binance un gigante mundial. En las finanzas descentralizadas —un rincón de las criptomonedas donde el comercio se ejecuta en software en lugar de en una plataforma corporativa— Binance también tiene su cadena BNB, una red cuya independencia siempre ha estado en duda. Su propio token BNB es el cuarto mayor del mundo, con un valor total de unos US$62.000 millones, según datos de CoinGecko.

A medida que la bolsa atraía a más operadores minoristas, una serie de reguladores emitían fuertes advertencias, entre ellos los de Malta, Japón y el Reino Unido. Posteriormente, Binance ha intentado adoptar un tono más conciliador. Expandió su equipo de cumplimiento, se registró ante los reguladores de algunas jurisdicciones y admitió haber tenido “lagunas” de cumplimiento en el pasado.

Binance Holdings Ltd., una entidad de las Islas Caimán, es propietaria de las marcas comerciales de la bolsa y, en general, se presume que es la entidad principal. Fue nombrada en la demanda de la CFTC, junto con dos empresas de Binance en Irlanda y el exjefe de cumplimiento Samuel Lim.

En las jurisdicciones donde los propietarios tienen que ser revelados, las entidades locales de la bolsa normalmente son propiedad únicamente de “CZ”. A diferencia de FTX, no está claro si hay inversionistas externos en Binance. La ronda semilla para su brazo estadounidense recaudó dinero de Circle Venturs, VanEck y RRE Ventures.

