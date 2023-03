ONU advierte que el mundo debe reducir contaminación

ARCHIVO - Mujeres paquistaníes vadean una zona inundada para refugiarse en el distrito de Shikarpur en la provincia de Sindh, Pakistán, el 2 de septiembre de 2022. (AP Foto/Fareed Khan, Archivo)

BERLÍN (AP) — La humanidad aún tiene una oportunidad de prevenir los peores daños futuros del cambio climático, advirtió el lunes un panel de científicos de alto rango de Naciones Unidas.

Pero hacerlo requiere reducir rápidamente la contaminación por dióxido de carbono y la quema de combustibles fósiles en casi dos tercios para 2035, indicó el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés).

El secretario general de la ONU António Guterres lo dijo de manera más directa, haciendo un llamado para poner fin a la exploración de combustibles fósiles y para que los países ricos dejen de usar carbón, petróleo y gas para 2040.

“La humanidad camina sobre hielo delgado, y ese hielo se derrite rápidamente”, manifestó Guterres. “Nuestro mundo necesita acción climática en todos los frentes: todo, en todas partes, todo a la vez”.

Guterres pidió que los países ricos adelantaran su meta de lograr cero emisiones netas de carbono para el 2040 y los países en desarrollo para el 2050, aproximadamente una década antes de las metas actuales. También pidió que dejaran de usar carbón para el 2030 y 2040, respectivamente, y asegurar la generación de electricidad libre de dióxido de carbono en el mundo desarrollado para 2035, lo que significa que desaparezcan además las termoeléctricas operadas con gas.

Esa fecha es clave porque las naciones pronto deben sugerir objetivos para la reducción de la contaminación para 2035, según el Acuerdo Climático de París. El reporte científico de la ONU aprobado el domingo concluye que para mantenerse por debajo del límite de calentamiento establecido en París, el mundo necesita eliminar el 60% de sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2035, en comparación con 2019, agregando un nuevo objetivo no mencionado anteriormente en los seis informes emitidos desde 2018.

“Las elecciones y acciones implementadas en esta década tendrán impactos durante miles de años”, sostiene el informe, que considera que el cambio climático es “una amenaza para el bienestar humano y la salud del planeta”.

“No estamos en el camino correcto, pero no es demasiado tarde”, dijo Aditi Mukherji, coautora del informe y científica del agua. “Nuestra intención es transmitir un mensaje de esperanza y no del fin del mundo”.

Con el mundo a pocas décimas de grado del objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius (2,7 Fahrenheit) respecto a la época preindustrial, los científicos enfatizaron un sentido de urgencia. El objetivo se adoptó como parte del acuerdo climático de París de 2015 y el mundo ya se ha calentado 1,1 °C (2 °F).

Es probablemente la última advertencia que el grupo de científicos puedan hacer sobre la marca de 1,5 °C porque es posible que su próxima serie de informes se publiquen después de que la Tierra supere la marca o esté enfilada a hacerlo pronto, le dijeron a The Associated Press varios científicos, incluidos los autores del informe.

Después de 1,5 grados “los riesgos comienzan a apilarse”, dijo Francis X. Johnson, coautor del informe y un científico de clima, tierra y políticas del Instituto Medioambiental de Estocolmo. El informe menciona “puntos de inflexión” en torno a esa temperatura relativos a la extinción de especies, (incluidos arrecifes de coral), al derretimiento irreversible de capas de hielo y al aumento de varios metros (yardas) del nivel del mar.

“1,5 es un límite crítico, particularmente para islas pequeñas y montañas que dependen de los glaciares”, dijo Mukherji.

"Si las emisiones no se reducen lo más rápido posible, el momento de actuar se acabará", dijo Johnson en una entrevista. "Los científicos están bastante alarmados".