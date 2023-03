Alcaraz no está sorprendido por su rápido regreso tras las lesiones

16 de marzo de 2023; Indian Wells, CA, EE.UU.; Carlos Alcaraz (ESP) celebra después de ganar su partido de cuartos de final derrotando a Felix Auger-Aliassime (CAN) en el BNP Paribas Open en el Indian Wells Tennis Garden. Crédito obligatorio: Jayne Kamin-Oncea-USA TODAY Sports

17 mar (Reuters) - El tenista español Carlos Alcaraz dijo que quiere emular a Rafa Nadal y Novak Djokovic ganando títulos inmediatamente después de volver de una lesión, después de que el número dos del mundo se acercara a la corona de Indian Wells con su victoria sobre Félix Auger-Aliassime el jueves.

El mes pasado, Alcaraz se adjudicó su primer título desde el Abierto de Estados Unidos del año pasado al ganar en Buenos Aires, su primer torneo después de más de tres meses de baja por lesiones abdominales y en los isquiotibiales.

El español venció al canadiense Auger-Aliassime para alcanzar las semifinales de Indian Wells el jueves, semanas después de abandonar el ATP 500 de Acapulco por una distensión en los isquiotibiales.

"Miro a los grandes jugadores, Djokovic o Rafa, cuando vienen de una lesión y probablemente tienen un gran porcentaje para ganar el torneo después de una lesión", dijo el jugador de 19 años a los periodistas.

"Me fijé un poco en ellos cuando estaba lesionado, ya sabes, entrenando. Me motivaron a jugar un buen partido después de una lesión en los primeros torneos".

"Me sorprendió cuando gané en Buenos Aires, pero ahora mismo no me sorprende".

Alcaraz se enfrenta ahora a Jannik Sinner, poco más de seis meses después de vencer al italiano en un emocionante partido a cinco sets en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, camino de ganar su primer título de grand slam.

(Información de Aadi Nair en Bengaluru; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)