Cubs 9, Rangers 6

Chicago Texas ab r h bi ab r h bi Totals 40 9 11 8 Totals 30 6 5 6 Mdrigal 3b 2 0 0 0 M.Smien 2b 3 1 1 0 Slghter 3b 3 1 1 0 E.Duran lf 1 0 0 0 Bllnger cf 3 0 0 1 C.Sager ss 1 1 1 2 Crwtrng cf 2 0 0 0 Ornelas ss 2 0 0 0 Ed.Rios 1b 3 1 2 1 McCrthy 1b 3 1 0 0 B.Davis rf 0 0 0 0 D.Hrris 1b 1 0 0 0 Y.Gomes c 3 0 0 0 M.Grver dh 2 1 0 0 Alcntra lf 2 0 0 0 Frazier dh 0 0 0 0 Tuchman lf 2 0 0 0 Jo.Jung 3b 3 1 1 2 L.Jrdan 2b 2 0 0 0 E.Crter cf 0 0 0 0 C.Morel rf 2 2 1 0 Thmpson cf 3 1 2 2 Torrens c 2 2 2 2 L.Acuna 2b 1 0 0 0 Da.Bote dh 1 1 0 0 Hrnndez rf 3 0 0 0 Mldnado dh 3 1 1 0 S.Fbian rf 1 0 0 0 McKstry 2b 3 0 0 0 J.Smith lf 1 0 0 0 Br.Ball 1b 2 0 0 0 C.Seise 3b 1 0 0 0 Alcntra ss 3 1 2 3 Sa.Leon c 3 0 0 0 Vazquez ss 2 0 2 1 D.Grcia c 1 0 0 0

Chicago 110 301 102 - 9 Texas 402 000 000 - 6

E_Duran (3), McCarthy (1). DP_Chicago 1, Texas 0. LOB_Chicago 10, Texas 3. 2B_Maldonado (1), Alcantara (1). HR_Rios (2), Torrens 2 (2), Seager (3), Jung (1), Thompson (1). SB_Alcantara (1). CS_Smith (1).

IP H R ER BB SO

Chicago Sampson 2 2-3 4 6 6 2 2 Alzolay 1 1-3 0 0 0 1 2 Kay W, 1-0 2 1 0 0 0 3 Stout H, 2 1 0 0 0 1 0 Sanders S, 1-1 2 0 0 0 1 1

Texas Winn 2 3 2 2 1 2 Hearn 1 1 0 0 0 1 Sborz 1-3 1 3 3 3 1 Barnes H, 1 1 0 0 0 0 1 Rodriguez BS, 0-2 1 1-3 1 1 0 1 2 Lee L, 0-1 1 1-3 1 1 1 0 1 Littell 1 1 0 0 1 1 Moronta 1 3 2 2 0 0

WP_Sborz.

Umpires_Home, Quinn Wolcott; First, Alan Porter; Second, Jacob Metz; Third, David Arrieta;.

T_2:52. A_5202