Corte de Colombia experimenta con el metaverso para realizar una audiencia

Por Isabel Woodford

24 feb (Reuters) - Un tribunal colombiano celebró este mes su primer juicio utilizando la tecnología del metaverso y ahora espera volver a experimentar con la realidad virtual, dijeron autoridades a Reuters.

En la audiencia de dos horas celebrada por el Tribunal Administrativo de Magdalena, los involucrados en una disputa de tránsito aparecieron como avatares en una sala virtual. El avatar de la magistrada María Quiñones Triana vestía su túnica negra tradicional del poder judicial.

El país sudamericano se encuentra entre los primeros del mundo en probar audiencias legales en el metaverso, realidad virtual inmersiva para hacer que los espacios digitales se sientan más realistas, a menudo con avatares que representan a cada participante.

"Yo en lo particular vivo encantada con el metaverso", dijo Quiñones a Reuters el viernes, al describir la experiencia del metaverso como "increíble". Respecto a Zoom, afirmó: "La gente apaga la cámara con el cuento de que no hay señal. Y tú no tienes idea de que están haciendo".

El caso, presentado por un sindicato regional de transporte contra la policía, ahora procederá en parte en el metaverso, lo que podría incluir el veredicto, dijo Quiñones. La magistrada no descartó audiencias de metaverso en otros lugares.

"Agradecemos todas las discusiones académicas porque este es el propósito... pero si todos lo consienten, (mi corte) puede seguir haciendo cosas en el metaverso", agregó.

Si bien los juicios se han trasladado cada vez más a reuniones de video organizadas por Zoom y Google, pocos han experimentado con el metaverso, un espacio que Meta, Microsoft y otros gigantes tecnológicos buscan desarrollar y explotar.

Los primeros ejemplos de entrevistas y reuniones en el metaverso han sido burlados por visualizaciones a menudo toscas y caricaturescas.

No obstante, los procedimientos judiciales de Colombia el 15 de febrero, transmitidos por Youtube, transcurrieron sin demasiados problemas técnicos, salvo algunos movimientos de cámara vertiginosos y distorsionados.

CUESTIONAMIENTOS

Quiñones reiteró la legitimidad constitucional del tribunal virtual, pero reconoció que el experimento no había sido popular, citando un 70% de desaprobación entre los espectadores.

Juan David Gutiérrez, profesor de política pública en la Universidad del Rosario de Colombia, dijo que el uso del metaverso en los procesos judiciales tiene un largo camino por recorrer.

"Esto implica tener un hardware y un software que muy pocas personas tienen. Y uno se empieza a hacer preguntas sobre el acceso a la justicia y sobre equidad", dijo a Reuters.

Quiñones estuvo de acuerdo en que era necesario discutir los costos y la accesibilidad, pero abogó por el metaverso en casos de abuso, por ejemplo, donde los participantes pueden compartir un espacio sin tener que verse físicamente.

Gutiérrez dijo que los jueces en Colombia están buscando formas de aliviar el sobrecargado sistema de justicia del país.

"Creamos esta ilusión de que la tecnología hará que las cosas sean más eficientes, pero a veces sucede lo contrario", declaró.

(Reporte de Isabel Woodford en Ciudad de México; Información adicional de Herbert Villarraga en Bogotá. Editado en español por Marion Giraldo)