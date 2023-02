Sorloth (Real Sociedad) anota su noveno gol de la temporada

Madrid, 13 feb. El delantero noruego de la Real Sociedad Alexander Sorloth anotó este lunes ante el Espanyol (2-3) su noveno gol de la presente temporada de LaLiga Santander, y se unió al grupo en el que ya estaban Borja Iglesias (Betis), Iago Aspas (Celta) y Karim Benzema (Real Madrid).

Además, el japonés Takefusa Kubo marcó su cuarto ante y, por parte del Espanyol, Sergi Darder anotó el tercero y Brian Oliván, el primero.

-- Clasificación de goleadores. 21ª jornada:

- Con 14 goles: Lewandowski (POL) (Barcelona).

- Con 11 goles: Joselu (3p) (Espanyol).

- Con 9 goles: Borja Iglesias (4p) (Betis); Iago Aspas (1p) (Celta); Benzema (FRA) (2p) (Real Madrid); Sorloth (NOR) (Real Sociedad).

- Con 8 goles: Sancet (Athletic); Muriqi (KOS) (2p) (Mallorca).

- Con 7 goles: Morata (Atlético de Madrid); Chimy Ávila (ARG) (1p) (Osasuna); Vinicius (BRA) (Real Madrid); Brais Méndez (Real Sociedad).

- Con 6 goles: Griezmann (FRA) (Atlético de Madrid); Pedri (Barcelona); Gabri Veiga (Celta); Pere Milla (3p) (Elche); Enes Unal (TUR) (1p) (Getafe); Fede Valverde (URU) (Real Madrid).

- Con 5 goles: Iñaki Williams y Guruzeta (Athletic): Correa (ARG) (Atlético de Madrid); Braithwaite (DIN) (Espanyol); Stuani (URU) (3p) (Girona); Isi (1p) y Sergio Camello (Rayo Vallecano); Cavani (URU) (2p) (Valencia); Sergio León (1p) (Valladolid); Gerard Moreno (1p) (Villarreal).

- Con 4 goles: El Bilal Toure (MLI) (Almería); Nico Williams (Athletic); Joao Félix (POR) (Atlético de Madrid); Raphinha (BRA) (Barcelona); Borja Mayoral (Getafe); Castellanos (ARG) (1p) (Girona); Álvaro García (Rayo Vallecano); Rodrygo (BRA) (1p) (Real Madrid); Kubo (JPN) (Real Sociedad); Álex Baena (Villarreal).

- Con 3 goles: Leo Baptistao (BRA) (Almería); Berenguer (Athletic); Ansu Fati y Dembélé (FRA) (Barcelona); Juanmi y Canales (Betis); Lucas Pérez y Álex Fernández (1p) (Cádiz); Carmona (2 con el Sevilla/Elche); Xavi Puado y Sergi Darder (Espanyol); Riquelme (Girona); Aimar Oroz (1p) (Osasuna); Lejeune (FRA), Modric (1p) (CRO) y Militao (BRA) (Real Madrid); Umar Sadiq (NIG) (Real Sociedad/2 con el Almería) (Real Sociedad); Óliver Torres, Lamela (ARG), Rafa Mir y En-Nesyri (MAR) (Sevilla); Kluivert (NED) (Valencia); Samu Castillejo (Villarreal).

- Con 2 goles: Ramazani (BEL), Melero, Portillo y Luis Suárez (COL) (Almería); Vesga (1p) (Athletic); Hermoso (Atlético de Madrid), Memphis Depay (NED) (Atlético de Madrid/1 con el Barcelona); Ferran Torres, Sergi Roberto, Frenkie de Jong (NED) y Dembelé (FRA) (Barcelona); William Carvalho (POR), Fekir (FRA) (1p) y Rodri (Betis); Bongonda (CON) y Escalante (ARG) (Cádiz); Óscar Rodríguez y Strand Larsen (NOR) (Celta); Ezequiel Ponce (ARG) (Elche); Edu Expósito (Espanyol); Gastón Álvarez (URU) y Aleñá (Getafe); David López, Iván Martín y Samu Sáiz (2p) (Girona); Kang In Lee (KOR) (Mallorca); Arnau y Yangel Herrera (VEN) (Girona); Kike García (1p) y Ante Budimir (Osasuna); Falcao (COL) (1p) y Óscar Trejo (ARG) (1p) (Rayo Vallecano); Marco Asensio, Lucas Vázquez y Kroos (GER) (Real Madrid); Gudelj (SRB) y Acuña (ARG) (Sevilla); André Almeida (POR), Diakhaby (FRA) y Lino (BRA) (Valencia); Larin (CAN) (Valladolid); Danjuma (NED), Jackson (SEN) y Yeremy Pino (Villarreal).

- Con 1 gol: Robertone (ARG), Babic (SRB), Lázaro (BRA), César de la Hoz, Eguaras, Embarba, Chumi y Samu Costa (POR) (Almería); Raúl García, Vivian y Yeray Álvarez (Athletic); De Paul (ARG), Carrasco (ARG), Marcos Llorente y Saúl Ñíguez (Atlético de Madrid); Eric García, Marcos Alonso y Jordi Alba (Barcelona); Juan Cruz, Luiz Henrique (BRA) y Guardado (MEX) (Betis); Rubén Sobrino, Negredo, Chust, Rubén Alcaraz, Brian Ocampo (URU) y Sergi Guardiola (Cádiz); Paciencia (POR) y Aidoo (GHA) (Celta); Álex Collado, Lucas Boyé (ARG), Gonzalo Verdú, Josan y Pol Lirola (Elche); Lazo y Comert (SUI) (Espanyol); Iglesias, Damián Suárez (URU) y Munir (MAR) (Getafe); Reinier (BRA), Oriol Romeu, Toni Villa y Borja García (Girona); Antonio Raillo, Maffeo, Amath (SEN), Abdón Prats y Dani Rodríguez (Mallorca); Rubén García, Darko Brasanac (SRB), Moi Gómez, Kike Barja y David García (Osasuna); Pathé Ciss (SEN), Unai López, Catena y Santi Comesaña (Rayo Vallecano); Alaba (AUT) y Rudiger (GER) (Real Madrid); Isak (SWE), Zubimendi, Illarramendi, Zubeldia, David Silva, Oyarzabal (1p) y Barrenetxea (Real Sociedad); Rekik (NED), Kike Salas, Nianzou (FRA), Rakitic (CRO) (1p) y Bryan Gil (Sevilla); Carlos Soler (1p), Lato, Nico González, Hugo Duro, Marcos André (BRA), Gabriel Paulista, Comert (SUI), Hugo Guillamón (1p) y Gayà (Valencia); Anuar (MAR), Weissman (ISR), Monchu, Óscar Plano, Joaquín Fernández, Javi Sánchez y Roque Mesa (Valladolid); Lo Celso (ARG), Coquelin (FRA), Morales, Samu Chukwueze (NIG), Foyth (ARG) y Parejo (1p) (Villarreal).

En propia puerta: Con 1 gol: Domingos Duarte (POR) (Getafe, contra Girona); Nico González (Valencia, contra Rayo); Unai Núñez (Celta, contra Atlético de Madrid); Nico Fernández (ARG) (Elche, contra Athletic), Balliu (Rayo, contra Cádiz); Hugo Guillamón (Valencia, contra Real Sociedad); Jesús Navas (Sevilla, contra Betis); Lecomte (Espanyol, contra Villarreal); Balliu (Rayo Vallecano, contra Betis); Jules Koundé (Barcelona, contra Betis); Nacho Fernández (Real Madrid, contra Mallorca); Rodrigo Ely (Almería, contra Rayo); Arambarri (URU) (Getafe, contra Rayo); Leandro CAbrera (URU) (Espanyol contra Real Sociedad). EFE

jap/sab