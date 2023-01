Inversores Tesla perdieron US$12.000M tras tuit de Musk: jurado

(Bloomberg) -- Los accionistas de Tesla Inc. perdieron US$12.000 millones en 10 días después de que Elon Musk publicara su famoso tuit de 2018 en que decía que tenía “financiamiento asegurado” para retirar la empresa de bolsa, declaró un testigo en un juicio sobre la responsabilidad del director ejecutivo.

Los abogados de Musk han dicho que hay miles de millones de dólares en daños en juego en el juicio, ahora en su tercera semana en la corte federal de San Francisco, pero hasta el martes una cifra exacta había sido objeto de especulación.

El juicio gira en torno a las controvertidas publicaciones de Musk en Twitter en agosto de 2018 en las que afirmaba que estaba considerando retirar de bolsa al fabricante de vehículos eléctricos. Los inversionistas han llamado a numerosos testigos, incluido un alto ejecutivo de Goldman Sachs Group Inc., para probar que los tuits desencadenaron drásticas fluctuaciones en el precio de las acciones de Tesla, causando las pérdidas bursátiles y los daños delineados en el juicio el martes.

La cifra de pérdidas fue presentada al jurado el martes por Michael Hartzmark, un testigo experto de Forensic Economics, que testificó sobre cómo midió el impacto de los tuits de Musk en los precios de los títulos de Tesla. Hartzmark no abordó si Musk es legalmente responsable de esas pérdidas.

Antes, los miembros del jurado escucharon a Steven Heston, profesor de finanzas de la Universidad de Maryland. Heston, otro testigo experto de los accionistas, explicó las opciones de Tesla a los miembros del jurado y les dijo que la empresa tiene uno de los mercados más activos de opciones de compra y venta de todas las acciones. Dijo que, aunque los inversionistas particulares compran opciones, estas son utilizadas sobre todo por inversionistas institucionales: fondos de inversión y de pensiones y compañías de seguros.

Heston compartió su investigación sobre lo que sucedió con las opciones de Tesla desde el 7 de agosto de 2018, cuando Musk publicó sus tuits, durante 10 días, mientras el plan propuesto para retirar a la compañía de bolsa se desmoronaba. Observó un “movimiento abrupto” en los precios de las opciones durante el período y un patrón “sin precedentes” en la volatilidad de los precios de las opciones a largo plazo

Heston mostró a los miembros del jurado cómo una opción de compra a corto plazo que expiraba un mes después del tuit de Musk, a un precio de ejercicio de US$420 —el precio de las acciones al que Musk dijo que Tesla pasaría a ser privada—, subió casi US$2. Una opción de compra a largo plazo al mismo precio de las acciones, pero con vencimiento el 17 de enero de 2020, perdió US$22,40.

Musk ha testificado que el tuit de “financiamiento asegurado” era “absolutamente veraz”, informando lo que describió como un compromiso “inequívoco” del fondo soberano de Arabia Saudita de respaldar el plan de privatización con miles de millones de dólares, aunque no tenía nada por escrito.

Los inversionistas sostienen que los tuits de Musk equivalían a una violación de las leyes de valores porque sus banqueros apenas habían sido consultados y no habían firmado formalmente su plan de privatización. Testigos de la banca de inversión dijeron a los jurados la semana pasada que incluso una semana después del tweet, todavía estaban trabajando para averiguar cómo se estructuraría el acuerdo, incluyendo quién pagaría por ello.

Nota Original:Tesla Investors Lost $12 Billion After Musk Tweet, Jury Told

