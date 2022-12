Solana vuelve a retroceder; caída del token en 2022 llega a 94%

(Bloomberg) -- Solana, la criptomoneda respaldada por el arruinado magnate del sector Sam Bankman-Fried, caía el miércoles en medio de preocupaciones de que los grandes tenedores podrían estar a punto de deshacerse del token.

Solana llegó a caer un 12% el miércoles antes de ceder parte de las pérdidas. Otras criptomonedas mostraban leves descensos, como el ether, que bajaba un 1,3%, y el bitcóin, que retrocedía un 0,3%.

Mientras que otras monedas alternativas, o altcóin, han sufrido fuertes caídas este año, Solana se ha visto golpeada por las quiebras de la criptobolsa FTX, de Bankman-Fried, y su fondo de cobertura Alameda Research, que había respaldado al token. La moneda ha perdido el 94% de su valor en 2022.

“La confianza general en el futuro de Solana se ha visto afectada dada su estrecha conexión con Sam Bankman-Fried”, dijo Martin Lee, periodista de datos de la firma de investigación de cadenas de bloque Nansen.

DeGods y Y00ts, dos de los principales proyectos de tokens no fungibles en la cadena de bloques de Solana, están abandonando el ecosistema y migrando al ecosistema de Polygon, informó CoinDesk el lunes.

