EE.UU. revierte estimado y prevé producción récord crudo en 2023

(Bloomberg) -- Estados Unidos elevó su pronóstico para la producción de petróleo del próximo año, revirtiendo el curso después de cinco meses consecutivos de recortes que avivaron la preocupación por una desaceleración en la producción de los campos de shale.

La producción está próxima a alcanzar los 12,34 millones de barriles por día el próximo año, lo que superaría el récord de 12,315 millones de barriles por día registrado en 2019, según un informe mensual de la Administración de Información de Energía. Eso es un cambio radical para la agencia gubernamental luego de que hiciera una fuerte revisión a la baja en noviembre. La estimación de la producción de este año también recibió un impulso.

El pronóstico podría ayudar a calmar los temores de que la producción de petróleo de los campos estadounidenses de shale, una de las pocas fuentes de crecimiento de la producción a nivel mundial, se está desacelerando incluso cuando el precio del crudo se mantiene muy por encima de los costos que necesitan los perforadores para alcanzar el punto de equilibrio. Aunque las preocupaciones sobre el crecimiento económico han mantenido la presión a la baja en el mercado en las últimas semanas, una desaceleración en la producción de shale aumentaría el riesgo de escasez de suministros después de la invasión a Ucrania por parte de Rusia.

La estimación de EE.UU. mejoro debido a un incremento de las plataformas petroleras, las que han aumentado en aproximadamente un 30% en lo que va del año, según datos de Baker Hughes Co. Los productores de shale han ampliado la perforación a un ritmo cauteloso para centrarse en la disciplina de capital y los retornos de los accionistas, lo que ha disgustado al presidente de EE.UU., Joe Biden, quien ha pedido a los exploradores que extraigan más petróleo.

Nota Original:US Sees Record 2023 Oil Output in Reversal After Cutting Outlook

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.