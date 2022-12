Bellingham y el Real Madrid: "Ya veremos"

Doha, 6 dic. Un aficionado le pidió a Jude Bellingham que fiche por el Real Madrid, "para ganar el Balón de Oro", y este le respondió "ya veremos".

La escena ocurrió en el hotel de concentración de Inglaterra en Catar, donde un aficionado, que grabó la conversación y la publicó en Tik Tok, se aproximó a un grupo de futbolistas ingleses, entre ellos Bellingham, y empezó a pedir al futbolista del Borussia Dortmund que fiche por el Real Madrid.

"Eres el mejor centrocampista del mundo. Ven al Real Madrid", dijo el aficionado, a lo que Jordan Henderson respondió: "No, no. Al Real Madrid no. No va a ir al Real Madrid".

El aficionado continuó insistiendo y mencionando el Balón de Oro hasta que Bellingham respondió con un "Ya veremos".

Bellingham, uno de los jugadores más destacados de este Mundial, tiene contrato con el Borussia Dortmund hasta 2025, pero, en caso de querer salir, puede protagonizar uno de los grandes traspasos del próximo mercado veraniego. EFE

msg/jad