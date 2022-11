Onda ártica llegará a Europa; primera prueba de redes eléctricas

(Bloomberg) -- Las temperaturas caerán el próximo mes en el norte de Europa con la entrada de aire frío procedente del Ártico, en lo que será la primera prueba de fuego para los frágiles sistemas energéticos de la región.

Las temperaturas en la región nórdica y Alemania serán muy inferiores al promedio para esta época del año, con niveles en Helsinki que caerán hasta 6,9 grados Celsius (12,4 Fahrenheit) por debajo del promedio el martes y el miércoles, según un informe de Maxar Technologies Inc. Solo el sur de Europa no se verá afectado por las gélidas temperaturas, advierten los meteorólogos.

“El llamado bloqueo de Groenlandia está empezando a tomar forma a mediados o finales de la próxima semana, lo que enviará aire frío del Ártico sobre Europa”, dijeron el miércoles los meteorólogos de Klart.se en Suecia. Un patrón de bloqueo es un sistema de presión casi estacionario que puede obligar a otros frentes meteorológicos a fluir a su alrededor.

Tras un otoño más templado de lo normal, que permitió a las empresas de servicios públicos reponer las reservas de gas natural, la primera ola de frío prolongada del invierno pondrá a prueba el suministro eléctrico en Europa. Desde Finlandia hasta Francia, los Gobiernos han advertido sobre la escasez y los apagones ante el aumento de la demanda en los próximos meses.

Los precios de la electricidad ya están en alza. La tarifa diaria nórdica subió el miércoles un 8,2% a €373,23 (US$387) por megavatio-hora, el nivel más alto desde el punto álgido de la crisis energética en septiembre, en la bolsa Nord Pool de Oslo. La clave de la variación de los precios es la cantidad de agua disponible en los vastos embalses de la región y la cantidad que los productores decidan retener para el invierno, cuando los precios pueden ser aún más altos.

“Lo más probable es que veamos un gran aumento de la demanda, lo que hará que los productores de energía hidroeléctrica suban la valoración del agua y, por lo tanto, también se produzcan alzas de precios”, dijo Fabian Ronningen, analista de Rystad Energy AS.

El sur de Suecia ya sufre una falta de energía y una interrupción en el mayor reactor de la nación en diciembre representará la mayor prueba hasta el momento. Según Ronningen, esto podría impulsar las exportaciones de electricidad desde Noruega.

Los precios probablemente se mantendrán por encima de los €300 durante las próximas semanas como resultado directo del clima más frío, dijo.

La mayor parte de Europa continental también se prepara para un clima más frío la próxima semana, según Maxar, una empresa de previsión meteorológica. Las temperaturas en París serán 6,6 grados Celsius inferiores a las normales el lunes. El sur de Europa seguirá siendo suave esta semana, con temperaturas previstas en Roma de 2,1 grados por encima de lo normal el miércoles, según Maxar.

