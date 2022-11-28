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Lunes 28 de Noviembre de 2022
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Agencias

Tabla de goleadores de la Copa Mundial

28 de Noviembre de 2022

Tres

Kylian Mbappé, Francia

Enner Valencia, Ecuador

Dos

Bruno Fernandes, Portugal

Cho Geu-sung, Corea del Sur

Cody Gakpo, Holanda

Olivier Giroud, Francia

Mohammed Kudus, Ghana

Lionel Messi, Argentina

Álvaro Morata, España

Andrej Kramaric, Croacia

Richarlison, Brasil

Bukayo Saka, Inglaterra

Mehdi Taremi, Irán

Ferran Torres, España

Uno

Vincent Aboubakar, Camerún

Zakaria Aboukhlal, Marruecos

Salem Aldawsari, Arabia Saudí

Saleh Alshehri, Arabia Saudí

Takuma Asano, Japón

Andrew Ayew, Ghana

Marco Asensio, España

Gareth Bale, Gales

Michy Batshuayi, Bélgica

Jude Bellingham, Inglaterra

Osman Bukari, Ghana

Casemiro, Brasil

Jean-Charles Castelletto, Camerún

Andreas Christensen, Dinamarca

Rouzbeh Cheshmi, Irán

Eric Maxim Choupo-Moting, Camerún

Alphonso Davies, Canadá

Boulaye Dia, Senegal

Famara Diedhiou, Senegal

Bamba Dieng, Senegal

Ritsu Doan, Japón

Mitchell Duke, Australia

Breel Embolo, Suiza

Gavi, España

Joao Félix, Portugal

Enzo Fernández, Argentina

Niclas Füllkrug, Alemania

Keysher Fuller, Costa Rica

Craig Goodwin, Australia

Jack Grealish, Inglaterra

Davy Klaassen, Holanda

Rafael Leao, Portugal

Robert Lewandowski, Polonia

Marko Livaja, Croacia

Lovro Majer, Croacia

Sergej Milinkovic-Savic, Serbia

Aleksandar Mitrovic, Serbia

Mohammed Muntari, Qatar

Strahinja Pavlovic, Serbia

Dani Olmo, España

Adrien Rabiot, Francia

Marcus Rashford, Inglaterra

Ramin Rezaeian, Irán

Cristiano Ronaldo, Portugal

Abdelhamid Sabiri, Marruecos

Mohammed Salisu, Ghana

Carlos Soler, España

Raheem Sterling, Inglaterra

Timothy Weah, EEUU

Piotr Zielinski, Polonia

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