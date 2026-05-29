Codelco aumenta sus utilidades en el primer trimestes 2026 pero baja su producción

Santiago de Chile, 29 may (EFE).- La estatal chilena Codelco, la mayor cuprífera del mundo, informó este viernes que en el primer trimestre de 2026 su producción propia bajó 8,1 % respecto del mismo periodo de 2025, disminución compensada por mayores precios del cobre que le permitieron mejorar sus utilidades e incrementar su aporte al erario fiscal.

La compañía, que esta semana inició una nueva etapa de gestión con la llegada del economista chilena Bernardo Fontaine a la presidencia del directorio, detalló una producción propia que alcanzó 272.000 toneladas métricas finas de cobre, en un contexto marcado por el alza de los costos y dificultades operacionales en algunos de sus yacimientos.

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Respecto a sus estados financieros, Codelco informó que el EBITDA (utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) alcanzó 2.143 millones de dólares, equivalente a 59 %, en comparación con la cifra del primer trimestre de 2025.

La variación, explicó la empresa, se explica principalmente por el mayor precio del metal rojo en los mercados internacionales, al igual que otros subproductos como el molibdeno.

Los aportes al Estado —incluyendo Ley Reservada y Royalty—, por su parte, sumaron 430 millones de dólares, 94 % más que en el mismo periodo del año anterior.

Considerando la participación de la estatal en El Abra (49 %), Anglo American Sur (20 %) y Quebrada Blanca (10 %), la producción totalizó 300.000 toneladas métricas finas de cobre, un 7,5 % por debajo de las 324.000 toneladas registradas en ese período del año pasado.

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Desagregada la producción por centro de trabajo respecto del primer trimestre 2025, la División Radomiro Tomic mostró un aumento de 12 %, mientras que División Salvador incrementó su producción un 80 % más gracias a la puesta en marcha del proyecto Rajo Inca, según indicó la empresa.

Por otra parte, las divisiones El Teniente, Ministro Hales, Chuquicamata, Gabriela Mistral y Andina, registraron caídas de 26 %, 10 %, 18 %, 14 % y 6 %, respectivamente.

En 2025, Codelco alcanzó una producción propia de 1,3 millones toneladas de cobre fino -lo que supone un ligero aumento del 0,4 % respecto al 2024- y una producción total de 1,4 millones toneladas, contando sus participaciones en los yacimientos El Abra, Anglo American Sur y Quebrada Blanca.

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A la fecha, la cuprífera chilena está bajo una investigación de la Fiscalía tras la denuncia de eventuales irregularidades en la sobreestimación de los niveles de producción, que fue analizada en una auditoría interna.

La cuprífera reconoció haber registrado una sobreproducción de cobre durante diciembre de 2025, de un total de 26.875 toneladas, contraviniendo las normas internas de la empresa, con la intención de cumplir metas de manera ficticia para el cobro de bonificaciones por parte de algunos ejecutivos.

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El abultamiento, equivalente al 2 % de la producción, provocó el despido de un gerente y otros seis ejecutivos, y se inició un proceso para la devolución de los incentivos y bonos de productividad.

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