La pobreza monetaria bajó al 15,4 % en República Dominicana hasta marzo de 2026

Santo Domingo, 29 may (EFE).- La pobreza monetaria disminuyó 2.6 puntos porcentuales en República Dominicana en el primer trimestre de 2026 con respecto al mismo periodo del año anterior, y se colocó en 15,4 %, reportó este viernes el Ministerio de Hacienda y Economía (MHE).

En tanto, la pobreza rural se ubicó en 18,8 % y la urbana en 14,8 %, de acuerdo con la información oficial, que destacó que la disminución de la pobreza monetaria entre enero y marzo "es consistente con la dinámica de crecimiento económico observada en el mismo período", cuando el indicador mensual de actividad económica (IMAE) registró un aumento del 4,1 %.

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La reducción también fue influenciada por el aumento de los salarios mínimos, agregó la cartera de Hacienda y Economía.

La pobreza monetaria se define como la situación en la que prevalece un déficit respecto a un monto de recursos considerados como necesarios para adquirir una canasta mínima de consumo alimentario y de ciertas necesidades no alimentarias consideradas esenciales, tales como vestido y calzado, vivienda, cuidados del hogar, salud, educación, transporte, entre otros.

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El crecimiento de la economía y la reducción de la pobreza en lo que va de año en la República Dominicana se producen pese a la incertidumbre por las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente, que han elevado los costos de transporte y los precios del petróleo, afectando la economía global y reduciendo las expectativas de crecimiento mundial, de acuerdo con las autoridades locales.

El pasado domingo, el Banco Central (BCRD) advirtió de que la factura energética de República Dominicana cerrará este año en torno a los 5,400 millones de dólares, unos 900 millones más de lo previsto debido al encarecimiento del petróleo por la guerra en Irán.

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La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán "ha impactado sensiblemente la oferta global de petróleo", lo que se ha traducido en un aumento de la inflación y la factura energética de República Dominicana, apuntó el banco emisor.

La inflación interanual dominicana alcanzó el 5,11 % en abril pasado, por encima del rango meta de 4 % ± 1 %, recordó el organismo.EFE