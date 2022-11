Stojkovic:"Espero que con nuestro estilo de juego podamos domar a los Leones"

Doha, 27 nov. Dragan Stojkovic, seleccionador de Serbia, aseguró este domingo, en la víspera de enfrentarse a Camerún en su segundo partido del Mundial, que, con su estilo de juego, espera poder "domar a los Leones" (apodo del combinado africano).

Después de perder frente a Brasil (2-0), el conjunto balcánico tiene que sumar sí o sí para mantenerse con vida en la Copa del Mundo. Enfrente, tendrá a otro equipo que perdió su encuentro (1-0 contra Suiza) y que tiene las mismas urgencias. Stojkovic, se mostró optimista con las opciones de su selección.

"Espero que con nuestro estilo de juego domemos a los Leones. No es fácil, porque son serios, fuertes y no es agradable cruzarse con ellos, pero espero que mostremos nuestra verdadera cara", afirmó.

Stojkovic recordó que sabían que su anterior partido ante Brasil iba a ser "muy difícil" y recordó que Serbia tuvo muchos problemas con lesiones de jugadores clave. Para el técnico del combinado balcánico, la Copa del Mundo "comienza" después de ese encuentro.

"Sabemos que Camerún y Suiza son los equipos que pelearán por estar en la siguiente fase. Nuestra situación es mucho mejor en cuanto a lesiones. Preparamos el partido lo mejor que podemos. Tanto nosotros como ellos empezamos con una derrota y eso no resta valor a lo que queremos hacer. Prepararemos el partido de la mejor manera posible y veremos quién es mejor", declaró.

Además, repasó el estado de algunos de sus lesionados e informó de que Vlahovic y Mitrovic "están mejor" que antes del partido ante Brasil y que "mañana se verá" si pueden jugar desde el inicio. Sobre Kostic, indicó que ya se ha entrenado con el resto del grupo y, si lo estima conveniente, podría tener opciones de entrar en su once inicial: "Está en buena forma, eso me hace feliz, no era así hace cuatro o cinco días".

Asimismo, reconoció que "seguro" que hará cambios respecto al choque ante Brasil y destacó cuáles fueron algunos de sus errores: "Nuestro gran problema lo tuvimos en la segunda parte. Fallamos 160 pases, no fuimos un equipo completo en el campo. También tuvimos problemas de lesiones y no pude salir con el mejor equipo posible. hora están regresando y es una señal positiva".

"Desde que llegué a Catar, teníamos a siete u ocho jugadores que no podían entrar en el once No podía hablar de eso públicamente porque entonces todo el mundo lo habría sabido. Para mí, eso fue muy preocupante. Ahora, poco a poco, vuelvo a sonreír con ese tema. Las cosas están mejor que antes", agregó.

Por último, dejó claro que Serbia siempre "respeta a sus oponentes", incluido a Camerún, selección de la que afirmó que es muy "fuerte" y que puede causar problemas a "cualquiera". EFE

jjl/ism