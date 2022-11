"Foretales", un juego de cartas para salvar el mundo

Un buen jugador de cartas necesita muchas cosas: una buena comprensión de las reglas del juego, una táctica inteligente y el olfato adecuado. En la aventura de cartas "Foretales", estas habilidades se pueden demostrar en forma de videojuego, porque toda la acción se desarrolla en un tablero. En el papel del pequeño delincuente Volepain, los jugadores se topan durante un robo con una lira mágica que permite a los héroes del juego echar un vistazo al futuro. Por desgracia, este no es nada halagüeño, y Volepain debe actuar rápidamente para salvar al mundo de la ruina. La historia se narra siempre a través de una baraja de cartas, en la que los personajes animales aparecen como cartas habladas y dibujadas. Así, con sus propios aliados, el jugador competirá en misiones por turnos contra mazos hostiles. Las cartas más fuertes ganan. Sin embargo, el objetivo de una misión suele ir más allá de la eliminación de los adversarios. Como estos son cada vez más poderosos, a veces negociar es mejor que enfrentarse a ellos. Y dado que no todos los movimientos desencadenan necesariamente un efecto, a menudo es necesario probar y arriesgar. La elección de las misiones también implica riesgos, porque solo hay tiempo para un número limitado de ellas antes de la catástrofe. El jugador deberá planificar sus propias tácticas con sabiduría, ya que en "Foretales" hasta la más pequeña decisión puede cambiar completamente el desenlace de la historia. Es decir que no basta con tener las mejores cartas en la mano, lo que convierte a la entrega en un ingenioso y estimulante reto. "Foretales" está disponible para PC y Nintendo Switch. dpa