Director creativo de Gucci, Alessandro Michele, deja la marca

(Bloomberg) -- Alessandro Michele, el director creativo que convirtió a Gucci en una marca de éxito entre las generaciones más jóvenes, deja la marca italiana.

Kering SA, propietaria de la marca, anunció que Michele dejará el cargo en un comunicado publicado el miércoles. La oficina de diseño de Gucci supervisará la dirección de la marca hasta que se anuncie una nueva organización creativa, dijo la compañía.

“Hay momentos en que los caminos se separan debido a las diferentes perspectivas que cada uno de nosotros puede tener”, dijo Michele en el comunicado. “Hoy termina para mí un viaje extraordinario, de más de veinte años, dentro de una empresa a la que he dedicado incansablemente todo mi amor y pasión creativa”.

Michele, de 49 años, ayudó a convertir la marca con sede en Florencia, Italia, en un gigante de la moda desde que asumió el liderazgo creativo a principios de 2015.

Gucci es tres veces más grande que cuando el director ejecutivo Marco Bizzarri “tomó una apuesta inteligente con el nombre hasta entonces desconocido y lo colocó al frente de la marca dominante de Kering”, escribió en una nota Flavio Cereda, analista de Jefferies. “El próximo paso es necesariamente más complicado ahora”, con preguntas sobre el sucesor.

¿Será el diseñador un reemplazo interno versus externo, habrá una división y habrá más cambios de liderazgo, especialmente en un momento de demanda volátil?, preguntó Cereda. La ambición de Gucci de alcanzar los €15.000 millones (US$15.600 millones) de ventas a medio plazo, lo que significa aproximadamente para 2027, parece “cada vez más fuera de alcance”, agregó.

La moda de Michele, reconocible por sus diseños extravagantes y bohemios, ha sido usada por celebridades como Jared Leto, Harry Styles y Florence Welch. Bajo su mando, Gucci también participó en colaboraciones con otras marcas y empresas, en particular Adidas AG y North Face Inc.

Sin embargo, a pesar de algunos avances, el crecimiento de Gucci ha quedado por detrás de las marcas rivales desde el levantamiento de la mayoría de las restricciones por covid-19, incluyendo la también marca de Kering, Yves Saint Laurent, y la unidad de moda y cuero de LVMH, dirigida por Louis Vuitton y Christian Dior.

La marca está particularmente expuesta a China, que ha sido más lenta a la hora de flexibilizar las normas de la pandemia debido a su enfoque de covid cero. A principios de este año, Gucci nombró a un exejecutivo de Tiffany & Co., Laurent Cathala, para dirigir la unidad de moda en China y Hong Kong. El director financiero de Kering, Jean-Marc Duplaix, dijo a inversionistas el mes pasado que es posible que Cathala no pueda cambiar el rendimiento de la noche a la mañana y que el objetivo de aumentar las ventas allí era a largo plazo.

Michele redujo el ritmo de creación cuando golpeó la pandemia, sacando menos colecciones y menos diseños nuevos. La marca prevé volver a seis colecciones el próximo año, dijo Duplaix el mes pasado. Además, Gucci quiere seguir desarrollando las categorías de ropa de hombre y de viaje, dijo entonces.

Antes del anuncio de la partida de Michele, Gucci había anunciado que estaría respaldado por un “director de estudio”, que le ayudaría para la colección principal, sin identificar nunca a esa persona.

“Puede que sea hora de un cambio”, escribió el analista de RBC Europe Ltd. Piral Dadhania en una nota a clientes. El puesto en Gucci requiere un diseñador dispuesto a centrarse en los archivos de la marca y reconstruir su herencia, agregó.

Gucci se fundó en Florencia en 1921 como fabricante de maletas y otros artículos de cuero, y durante las siguientes décadas se expandió a Italia, Europa y Estados Unidos. En 1999, Pinault Printemps Redoute, como se conocía anteriormente a Kering, compró una participación del 42% y posteriormente la adquirió por completo.

La adquisición de la marca italiana acentuó la rivalidad entre François Pinault, el fundador de Kering y el magnate del lujo francés Bernard Arnault, fundador de LVMH.

La partida de Michele se suma a la sorpresiva salida de Daniel Lee hace un año de Bottega Veneta, otra marca de Kering. Lee se fue por razones no reveladas después de una carrera exitosa y recientemente se unió a Burberry Group Plc, donde está previsto que presente su primera colección de ropa de lluvia en enero.

Nota Original:Gucci Creative Director Alessandro Michele Leaves Label (2)

--Con la colaboración de Sarah Jacob y Rob Golum.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.