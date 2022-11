Cómo activar el modo "No molestar" en Windows 11

Windows 11 dispone ahora también de un modo "No molestar" que supuestamente facilita el trabajo concentrado o la lectura. Los usuarios pueden simplemente silenciar todas aquellas notificaciones del sistema operativo que puedan distraerlos. El modo se puede activar de varias maneras. Según explica la revista especializada alemana "Computer Bild" en su número 23/2022, una opción es pulsar el símbolo de notificación en la barra de tareas. Este símbolo es un número resaltado que aparece cuando hay notificaciones. A continuación, se seleccionará el menú de configuración de las notificaciones y se activará allí el modo "No molestar" poniendo el interruptor en "Activado". Si no se quieren recibir mensajes a determinadas horas del día o durante ciertas actividades, se seleccionará la opción "Activar no molestar automáticamente". Según la página de soporte de Microsoft, también se puede acceder a la configuración de las notificaciones a través de "Inicio" y "Configuración". A continuación, se seleccionará "Sistema" y "Notificaciones" para cambiar los ajustes. Esta alternativa también funciona en Windows 10. Las notificaciones bloqueadas de esta manera no se perderán, ya que pueden consultarse en cualquier momento en el Centro de notificaciones. dpa