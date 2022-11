Ataques en Siria golpean un convoy salido de Irak

BAGDAD (AP) — Ataques aéreos en el este de Siria junto a su frontera con Irak golpearon el martes por la noche a milicianos con apoyo iraní y causaron varios muertos, según dijeron el miércoles activistas opositores sirios.

En un primer momento no estaba claro quién había realizado el bombardeo. El ejército estadounidense, que al igual que Israel ha realizado ataques similares en el pasado, dijo que no era responsable y no había participado en el ataque en Al Qaim. El ejército israelí rechazó hacer comentarios sobre el suceso.

Los ataques, realizados poco antes de la medianoche del martes, impactaron contra camiones cisterna que llevaban combustible y otros camiones con armas para las milicias en la provincia oriental siria de Deir el-Zour, según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, un grupo con sede en Gran Bretaña que monitorea la guerra. Murieron al menos 14 personas, la mayoría milicianos.

Deir Ezzor 24, un colectivo activista, reportó tres ataques aéreos contra milicias iraníes en la frontera siria de Boukamal y zonas cercanas. No informó sobre víctimas en un primer momento.

Miembros de grupos paramilitares iraquíes que operan en la zona dijeron antes que un ataque aéreo contra una caravana que llevaba combustible de Irak a Siria había matado al menos a 10 personas el martes por la noche. La caravana de unos 15 camiones había cruzado a Siria cerca de la localidad de Al Qaim, según dijeron a The Associated Press dos oficiales paramilitares.

Algunos de los muertos eran ciudadanos iraníes, añadieron. Los oficiales hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizado a comentar el incidente con periodistas.

Irán es un importante aliado del presidente de Siria, Bashar Assad, y ha enviado miles de combatientes con apoyo iraní para ayudar a las tropas sirias durante los 11 años de guerra civil en el país. Tanto Teherán como el gobierno de Assad son también aliados de Hezbollah, que ha luchado junto a las fuerzas de Assad en la guerra siria.

Mroue informó desde Beirut. Los periodistas de Associated Press Jon Gambrell en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, y Nasser Karimi en Teherán, Irán, contribuyeron a este despacho.