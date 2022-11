Irlanda busca tener dos sillas en el Eurogrupo

Bruselas, 7 nov. Irlanda intentará que su actual ministro de Finanzas, Paschal Donohoe, renueve su mandato como presidente del Eurogrupo a pesar de que ya no será titular de esa cartera, lo que dejaría al país con dos representantes en este foro.

Serían el nuevo ministro de Finanzas y el propio Donohoe, que asumirá la cartera de Gasto Público y Reforma.

"Explicaré a todos los compañeros en el Eurogrupo en las próximas semanas cómo funcionaría esta propuesta. Inicialmente he recibido una respuesta positiva para seguir como presidente del Eurogrupo, pero el proceso solo empieza hoy", dijo Donohoe a su llegada a la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la eurozona en Bruselas.

En el encuentro se ha puesto en marcha el proceso para elegir al nuevo jefe del Eurogrupo para los próximos dos años y medio cuando expire el actual mandato de Donohoe a mediados de enero de 2023, un cargo tradicionalmente reservado para los ministros de Economía y Finanzas que se sientan en este foro.

Además de Irlanda, ningún otro país ha anunciado todavía si presentará un candidato al cargo, algo que pueden hacer hasta el próximo 24 de noviembre. La elección tendrá lugar en el Eurogrupo del 5 de diciembre.

El Gobierno irlandés acometerá en las próximas semanas una reorganización de acuerdo con el pacto alcanzado tras las últimas elecciones en el país, por el que pasará a ser primer ministro Leo Varadkar a mitad de legislatura en sustitución de Michéal Martin y se redistribuirán algunas carteras.

Con ello, la de Finanzas pasaría a manos de Michael McGrath mientras que Donohoe asumiría la de Gasto Público y Reformas. Sería candidato a presidir el Eurogrupo, según publican los medios irlandeses, dejando a Irlanda con dos representantes en este foro si la propuesta recibe luz verde de los Diecinueve.

"Me siento privilegiado de haber servido como presidente del Eurogrupo desde julio de 2020, he trabajado muy de cerca con los ministros de Finanzas en un amplio abanico de temas y me siento privilegiado de haber recibido apoyo del Gobierno irlandés para proponer mi nombre", dijo Donohoe en la rueda de prensa tras el encuentro.

Varios ministros alabaron este lunes el trabajo hecho por el irlandés en estos dos años y medio, entre ellos la vicepresidenta española de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, quien en 2020 había disputado el puesto al político irlandés, si bien tanto ella como la titular de Finanzas neerlandesa, Sigrid Kaag, rehusaron especular sobre la elección.

Más contundente, el ministro de Finanzas belga, Vincent Van Peteghem, dio su apoyo "total" a la propuesta de Dublín: "Paschal es la persona correcta en el lugar correcto. Estoy seguro de que en los próximos dos años y medio será un buen presidente del Eurogrupo. Es importante que en tiempos inciertos tengamos estabilidad".

Desde que se creó la figura de presidente del Eurogrupo, en 2005, solo hay un precedente en que el cargo no estuvo en manos de un ministro de Finanzas: el holandés Jeroen Djisselbloem lo ocupó tres meses (de octubre de 2017 a enero de 2018) para finalizar su mandato pese a que en octubre había sido sustituido como ministro por Wopke Hoekstra, tras las elecciones en el país.

Para que pudiese ocupar el puesto, Djisselbloem fue contratado temporalmente por el fondo de rescate de la eurozona.