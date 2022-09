Terremoto en México tenía 0,00075% de probabilidad de repetirse

(Bloomberg) -- Las probabilidades de que ocurriera un terremoto el 19 de septiembre –el mismo día en 1985, un fuerte sismo derribó edificios en Ciudad de México y luego, en su aniversario en 2017, otro volvió a atormentar a la gente– hizo que genios matemáticos intentaran calcular cuán remota era la posibilidad.

Poco después del mediodía, la gente levantó la vista cuando el zumbido de las alarmas resonó en toda la capital y en muchos estados, era un simulacro que apuntaba a poner a prueba la preparación de los sistemas de alerta de terremotos. Justo después de la 1 p.m., comenzó el sismo. Era un terremoto de magnitud 7,5.

El debate cobró fuerza en la web. José Luis Mateos, investigador de física de la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo al periodista Sergio Sarmiento que la probabilidad era de un 0,00075%. Luis Gonzali, cuyo Linkedin dice que es codirector de inversiones de Franklin Templeton, llevó la discusión a Twitter diciendo que era más cercana a un 0,00000024%.

“Es muy improbable, por eso llamó la atención de todos. Es como entrar a una rifa con 133.225 boletos y ganar”, dijo Mateos en una entrevista con Bloomberg News luego de que su cálculo se volviera viral.

Los terremotos que ocurrieron en décadas anteriores fueron mucho más severos. El sismo de 1985 tuvo una magnitud de 8,0 y dejó miles de muertos. Pese a los intentos por preparar las ciudades de México, el terremoto de 7,1 de magnitud ocurrido en 2017 dejó daños que requirieron meses de reconstrucción. Esta vez fue el “déjà vu” lo que dejó a la gente con el alma en vilo.

