Inglaterra declara sequía en medio de temperaturas extremas

(Bloomberg) -- Inglaterra oficialmente atraviesa una sequía en vastas franjas del país, anunció la Agencia de Medio Ambiente del Gobierno, a medida que se intensifica otra ola de calor y las sanitarias imponen restricciones en el uso doméstico de agua.

Partes del oeste, sur, centro y este de Inglaterra fueron declaradas en estado de “sequía” luego de una reunión del Grupo Nacional de Sequía el viernes. Inglaterra, normalmente asociada con el clima lluvioso, registró su julio más seco desde 1935, según la Oficina de Meteorología, y se enfrenta a nuevas olas de calor y presiones sobre el suministro de agua en los meses de verano.

“Las actuales altas temperaturas que experimentamos han exacerbado las presiones sobre la vida silvestre y nuestro entorno acuático”, dijo Harvey Bradshaw, presidente del Grupo Nacional de Sequía.

El Reino Unido lucha actualmente en muchos frentes. El aumento de los precios de la energía, que millones de hogares no pueden pagar, una economía en contracción y una inflación galopante están creando una fuerte crisis del costo de vida que se agudizará este invierno. El clima extremo es un claro recordatorio de que un clima cambiante amenaza no solo con debilitar la infraestructura sino también con interrumpir la vida diaria.

Sin embargo, la sequía no solo está afectando a Inglaterra. Datos de finales de julio muestran que el 47% de los países de la Unión Europea se enfrenta a condiciones de advertencia de sequía y el 17% está en niveles de alerta, dijo el Observatorio Europeo de la Sequía. Los incendios forestales han estallado en Francia a medida que atraviesa una tercera ola de calor y la peor sequía registrada. La agencia estatal alemana de metereología DWD también advirtió que en algunas áreas existe un riesgo muy alto de incendios forestales.

Si bien el nuevo estado de sequía en las regiones inglesas no necesariamente desencadenará nuevas políticas, subraya los efectos de la crisis del cambio climático que se desarrolla a medida que los países queman combustibles fósiles. La realidad de no tener suficiente agua está planteando preguntas en el Reino Unido sobre la cantidad desperdiciada por las empresas a través de filtraciones y si se puede hacer más para evitar eso y pronto.

“Esta sequía es muy grave”, dijo el candidato a líder del Partido Conservador Rishi Sunak a Times Radio el viernes. “Y en realidad arroja luz sobre lo que debemos hacer, que es asegurarnos de que nuestras compañías de agua cumplan con todas sus obligaciones en la corrección de fugas”.

“Si solucionamos las fugas, podemos evitar las restricciones de agua y las prohibiciones de uso de mangueras para regar jardines”, dijo Liz Bentley, directora ejecutiva de la Royal Meteorological Society, a Bloomberg TV.

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, también ha instado a los londinenses y a las sanitarias a ayudar a la ciudad a ahorrar agua.

“Si bien insto a las sanitarias a que actúen rápidamente para detener las fugas que están provocando el desperdicio de millones de galones de agua todos los días, los londinenses también pueden desempeñar su papel ahorrando agua tanto como sea posible en el hogar”, dijo Khan. “Necesitamos que todos se unan para ayudar a conservar este preciado recurso natural”.

