Ikea ingresa al mercado sudamericano con nueva tienda en Chile

(Bloomberg) -- El grupo minorista Inter Ikea Systems BV abrió una tienda en Chile, la primera en Sudamérica, como parte de un plan de expansión más amplio para la región.

El minorista sueco de muebles para armar abrió la tienda en Santiago y también lanzó un canal de compras en línea, un centro de distribución y puntos de retiro, según un comunicado enviado por correo electrónico. La inversión creará 823 puestos de trabajo a nivel local e Ikea dice que pronto abrirá una segunda tienda en la capital de Chile.

La expansión en Sudamérica es liderada por Falabella, el nuevo socio franquiciado de Ikea, que cuenta con más de 100.000 empleados en la región, así como en India y China. Ikea dijo que planea iniciar operaciones en Colombia y Perú próximamente.

