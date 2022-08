El tren más largo en Suiza y pingüinos en EEUU: novedades de turismo

HANDOUT - En el "Birch Aquarium at Scripps" en San Diego, California, se muestran los pingüinos más pequeños del mundo en la exposición "Beyster Family Little Blue Penguins". Foto: ---/Birch Aquarium at Scripps Institution of Oceanography/Visit Cailfornia/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

El tren más largo del mundo: ¿logrará Suiza el récord? Los Ferrocarriles Suizos esperan lograr un récord mundial en su 175 aniversario: el 29 de octubre de 2022 estará listo en Preda, en las montañas de Grisones, el tren de pasajeros del Ferrocarril Rético o RhB, de 1.910 metros de largo, que se convertirá de esta forma en el más largo del mundo. Nunca antes hubo un tren tan o más largo, según informó la empresa. El viaje en el tren de vía estrecha pasará por curvas cerradas, numerosos túneles y por encima de viaductos y puentes. El tren, con 25 unidades múltiples "Capricornio", que cuentan con más de 100 vagones de pasajeros, viajará por la línea Albula/Bernina, patrimonio mundial de la Unesco, desde Preda hasta Bergün. Tras el trayecto de 46 minutos habrá una celebración en el lugar de llegada. Solo será posible acceder al lugar con ese tren, y el número máximo de visitantes será de 3.000. La venta anticipada de billetes comenzó el 2 de agosto. Guías indígenas para recorrer una isla de corales australiana Los turistas que visiten la Gran Barrera de Coral en la costa este de Australia podrán conocer la isla Green Island de la mano de guías indígenas. Guías de los Guru Gulu Gungganji (Yarrabah) y de los Gimuy Yidinji (Cairns) relatan durante el recorrido acerca de las ceremonias de sus etnias, su rica herencia cultural y su profundo vínculo con la isla y el mar. La caminata Wunyami Cultural Walking Tour, de una hora de duración, se ofrece dos veces al día. La salida de la mañana arranca a las 9:45 horas, la de la tarde a las 13:00 horas. Participar del tour cuesta unos 19 dólares. Los ferrys salen de la terminal Reef Fleet en Cairns hacia Green Island al menos dos veces al día. Sumergirse en el mundo de los pingüinos azules Quienes estén vacacionando en California pueden visitar en el "Birch Aquarium at Scripps" en San Diego la exposición "Beyster Family Little Blue Penguins" con los pingüinos más pequeños del mundo. Los "little blues" miden unos 30 centímetros, pesan solo entre 900 gramos y 1,3 kilos y son conocidos por su singular color azul y su gran personalidad. Durante el recorrido, los visitantes podrán sumergirse en el mundo de los pingüinos azules enanos y aprender acerca de los desafíos que enfrentan estos animalitos en el mundo salvaje. Qatar Airways viajará a Düsseldorf a partir de noviembre Qatar Airways dio a conocer una nueva conexión. A partir del 15 de noviembre, unirá a diario las ciudades de Düsseldorf, en Alemania, y de Doha. De esta forma, Düsseldorf se convierte en el cuarto destino en Alemania al que vuela la aerolínea qatarí. El trayecto será cubierto con un moderno Boeing 787 Dreamliner con 22 asientos de business class y 232 asientos de economy class. dpa