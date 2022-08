Cómo ahorrar dinero evitando el "stand by" de los aparatos eléctricos

ILUSTRACIÓN - Las regletas de enchufes con interruptor son prácticas para desconectar rápidamente varios aparatos de la red eléctrica. Foto: Andrea Warnecke/dpa

En realidad es bastante obvio: si una pequeña luz sigue encendida en el televisor o el ordenador, aunque se hayan apagado, es que siguen encendidos: los dispositivos están en modo de espera o de reposo, y eso significa que consumen electricidad. Según la campaña del Gobierno alemán "80 millones, unidos en la transición energética", el "stand by" cuesta hasta 60 millones de euros al año. Por ello, un consejo para ahorrar energía en el hogar es apagar completamente los aparatos eléctricos. Lo ideal sería que no estuvieran conectados a la red eléctrica en absoluto. En este caso, las regletas de enchufes con interruptor son muy prácticas, ya que permiten desconectar rápidamente varios aparatos de la red eléctrica durante la noche. Los dispositivos más antiguos, en particular, pueden tener un elevado consumo en modo de espera. Según los centros de consumidores, los dispositivos más nuevos solo pueden tener un consumo máximo de 0,5 vatios. Sin embargo, la normativa no se aplica a los dispositivos que están conectados a una red, como los televisores inteligentes y las videoconsolas. Por lo tanto, estos aparatos serán los primeros que habrá que desenchufar. Se recomienda, además, no olvidar los dispositivos que no están siempre a la vista, como el router WLAN escondido detrás de un armario. Algunos aparatos pueden desactivarse por la noche con un temporizador. También se ahorra dinero activando en el ordenador el modo de reposo en lugar de dejar el salvapantallas durante las pausas. Porque lo que muchos no saben es que el protector de pantalla no es una medida de ahorro de energía. Según los centros de consumidores, el monitor y la tarjeta gráfica consumen en este caso más electricidad, sobre todo cuando se trata de imágenes a color con movimiento. dpa