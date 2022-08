Mikel Arteta dice que una operación de corazón en su infancia marcó su carrera

FOTO DE ARCHIVO. Fútbol - Premier League - Newcastle United v Arsenal - St James' Park, Newcastle, Reino Unido - 16 de mayo de 2022 - Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, antes del partido. REUTERS/Scott Heppell

3 ago (Reuters) - El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, dijo este miércoles que fue operado a corazón abierto cuando tenía dos años y que la intervención le permitió llegar a ser futbolista profesional.

En el tráiler de la semana pasada de la serie de Amazon Prime Video "All or Nothing", que cubrirá la temporada 2021-22 del Arsenal, se puede ver a Arteta hablando a los jugadores sobre la cirugía en una charla en el vestuario.

Le dijo a la BBC: "Nací con un gran problema en el corazón que no pudieron resolver hasta que cumplí los dos años porque era demasiado pequeño".

"Tuvieron que abrirme el corazón y examinarlo".

"Fue una de las primeras cirugías que se hicieron de esa manera en España, así que no sabíamos cómo iba a terminar. Todo se desarrolló con normalidad y pude cumplir mi sueño de ser futbolista profesional".

Cuando se le preguntó si la experiencia le había marcado en su juventud, Arteta, que jugó en el Everton y en el Arsenal en la Premier League, dijo: "Creo que en cierto modo lo hizo".

"Cuando era más joven, me decían que no puedes hacer eso, que no puedes exponerte tanto, que no podemos llevarte al límite de tu capacidad cardíaca"

"Siempre me llevaba al límite".

(Información de Aadi Nair en Bangalore; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)