Ferrari subirá los precios de sus deportivos de lujo en 2023

(Bloomberg) -- El flagelo de la inflación está llegando a los concesionarios de Ferrari NV.

El fabricante de los modelos Portofino, de 215.000 euros (US$219.460), y Monza, de 1,6 millones de euros, subirá los precios en el primer trimestre del próximo año, según señaló el martes el director ejecutivo, Benedetto Vigna, en una conferencia sobre resultados.

Ferrari elevó sus proyecciones de ingresos, ganancias ajustadas y flujo de caja libre para todo el año debido a que la fuerte demanda ayuda a compensar los mayores costos que afectan al fabricante con sede en Maranello, Italia. Vigna dijo que la compañía está reservando pedidos de clientes que se entregarán después del próximo año, aunque advirtió que se espera que el crecimiento de las entregas se desacelere en 2023.

Ferrari se encuentra en medio de un proceso de electrificación para convertir su histórica planta en el norte de Italia en un centro de fabricación de vehículos a batería. La transformación subraya cómo incluso los fabricantes más puros de motores de combustión están adoptando un futuro eléctrico.

Tres modelos híbridos representaron alrededor del 17% de las entregas totales de Ferrari en el segundo trimestre. La compañía presentará su primer vehículo utilitario deportivo, el Purosangue, a principios de septiembre y empezará a realizar entregas a principios del próximo año.

