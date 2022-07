"Succession" logra 25 nominaciones al Emmy, "El juego del calamar" hace historia

La serie dramática de HBO "Succession" recibió 25 nominaciones a los Emmy y la surcoreana "El juego del calamar" hizo historia al convertirse en la primera producción de habla no inglesa reconocida en los considerados premios Óscar de la televisión estadounidense.

Agrega nuevos detalles ///Los Angeles, 12 Jul 2022 (AFP) - La serie dramática de HBO "Succession" recibió 25 nominaciones a los Emmy, y la surcoreana "El juego del calamar" hizo historia al convertirse en la primera producción de habla no inglesa reconocida en los considerados premios Óscar de la televisión estadounidense."Succession", que sigue las disputas de los ambiciosos y traicioneros miembros de una familia rica, está al frente en la categoría dramática, y se medirá por las distinciones con "El juego del calamar", la serie más vista de Netflix.La serie surcoreana, una crítica social en la cual gente compite en letales versiones de juegos infantiles por un premio en efectivo, conquistó 14 nominaciones, incluyendo mejor actor principal, y mejor actor y actriz de reparto. La comedia de Apple TV+ "Ted Lasso" y la miniserie de la cadena HBO "The White Lotus" completan el cuadro de las más destacadas del anuncio de este martes, liderando sus respectivas categorías con 20 nominaciones cada una."Ted Lasso", la cual aborda el cotidiano de un entrenador de fútbol americano enfrentando el desafío de dirigir un equipo de fútbol en Inglaterra, recibió el mismo número de nominaciones el año pasado cuando se llevó la estatuilla a la mejor serie de comedia, premio que disputará nuevamente en esta edición. La 74ª edición de los premios Emmy, que honran a lo más destacado en la televisión estadounidense, se celebrará en una ceremonia presencial el 12 de septiembre en Los Ángeles."The White Lotus", la sátira que aborda la hipocresía de ricos turistas en un lujoso hotel en Hawái, peleará el Emmy con "Dopesick" y "Pam and Tommy", ambas de la plataforma Hulu, que dominó en la categoría de las miniseries. La lista de las producciones más reconocidas sigue con las comedias "Hacks" (HBO) y "Only Murders in the Building" (Hulu), con 17 nominaciones cada una."Only Murders in the Building", la cual cuenta la historia de tres vecinos que se juntan en un lujoso edificio de Nueva York para iniciar un podcast sobre crímenes reales, entró en la pelea por el mejor actor de comedia con Steve Martin y Martin Short . Aunque su coestrella Selena Gómez quedó fuera de la categoría de la mejor actriz de comedia, se convirtió en la segunda latina en la historia de los Emmy al ser nominada como productora. - Destaque femenino -"Con la producción a toda marcha, la Academia ha recibido un número récord de postulaciones a los Emmy esta temporada", dijo el director ejecutivo de la Academia de la Televisión, Frank Scherma."Casi la mitad de los nominados en las categorías de dirección son mujeres", destacó la Academia, al igual que 40% de las nominaciones en las categorías de guiones. La premiación también traerá un duelo entre el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama (2009-2017), y la exestrella del baloncesto Kareem Abdul-Jabbar (Milwaukee Bucks y Los Angeles Lakers) en la categoría de mejor narrador, y ofrecerá tal vez una última oportunidad al actor Chadwick Boseman, quien falleció en agosto de 2020, de llevarse un Emmy póstumo, al ser nominado por su rol en la animación de Marvel "What If...".El anuncio de este martes aumenta el histórico en los Emmy de figuras como Jason Bateman ("Ozark"), Bob Odenkirk ("Better Call Saul"), Stanley Tucci ("Central Park"), Martin Short ("Only Murders in the Building"), Rupaul ("RuPaul's Drag Race"), y Sandra Oh ("Killing Eve"), quienes suman más de diez nominaciones en la historia de la premiación. También eleva el placar de HBO quien este año recibió 140 nominaciones, diez más que el año pasado, superando a Netflix, el gigante del streaming, que cerró el día con 105, por debajo de las 129 de la edición pasada. La lista de aspirantes a premios confirmó algunas expectativas en la ramo de los actores, con la inclusión de estrellas como Colin Firth ("The Staircase"), Andrew Garfield ("Under the Banner of Heaven"), Oscar Isaac ("Scenes From a Marriage") y Michael Keaton ("Dopesick").Sin embargo, trajo sorpresas con actrices que quedaron por fuera como Jennifer Aniston ("The Morning Show"), Julia Roberts ("Gaslit") y Jessica Chastain ("Scenes from a Marriage").Las nominaciones fueron anunciadas en una transmisión virtual realizada este martes por los actores Melissa Fumero y JB Smoove.pr-amz/gm/yow/llu -------------------------------------------------------------