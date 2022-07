Fiscal general de Brasil espera elección presidencial "sin mayor turbulencia"

El fiscal general de Brasil, Augusto Aras, aseguró el lunes que, pese al clima de extrema polarización, el país vivirá en octubre una elección "sin mayor turbulencia".

Brasilia, 11 Jul 2022 (AFP) - El fiscal general de Brasil, Augusto Aras, aseguró el lunes que, pese al clima de extrema polarización, el país vivirá en octubre una elección "sin mayor turbulencia".Dos días después del crimen de un militante izquierdista del Partido de los Trabajadores (PT) a manos de un seguidor bolsonarista en el sur del país, considerado un caso de intolerancia política, Aras aseguró que la Procuraduría General de la República (PGR) colaborará con las autoridades del estado de Paraná en su esclarecimiento."La polarización es un aspecto que preocupa hace tiempo a todos", aseguró el jefe de la Fiscalía, en una entrevista con corresponsales extranjeros. Aras asumió el cargo en septiembre de 2019, luego de ser indicado por Jair Bolsonaro y aprobado en el Senado. Cumple actualmente su segundo mandato al frente de la Fiscalía, con mandato hasta septiembre de 2023.Consultado por las recurrentes críticas del presidente Bolsonaro al sistema electoral de urna electrónica, al que desacredita sin presentar pruebas sobre su supuesta vulnerabilidad, Aras descartó que los dichos del mandatario ultraderechista puedan traducirse en un desafío concreto a la elección. "He defendido que quien gane la elección, va a llevársela, va a asumir, sin mayor turbulencia", dijo Aras. Brasil elegirá presidente el próximo 2 de octubre, y los sondeos muestran al expresidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva como máximo favorito.Bolsonaro ha acusado a la justicia electoral de trabajar para el retorno de la izquierda al poder."La retórica política no se confunde con el discurso jurídico", dijo Aras, agregando que no todos los dichos constituyen un delito. El fiscal general dijo que la urna electrónica ha mostrado "éxito" a lo largo de los años en la integridad de los comicios, pero destacó que "cualquier sistema exige perfeccionamiento". "No se trata de un regreso al voto papel (...) sería un retroceso para una generación como la mía que conoció los fraudes (...) pero defendemos para el futuro una evolución para alcanzar una verificación extraordinaria, para que no se dude de la autenticidad del voto". Aras buscó despegarse de las críticas que apuntan una supuesta condescendencia de la PGR con el Ejecutivo, al asegurar que durante su gestión se abrieron ocho investigaciones contra Bolsonaro y que dos gobernadores aliados al ultraderechista fueron apartados del cargo. También se refirió a las recomendaciones llevadas por las Fuerzas Armadas a una comisión del tribunal superior electoral para dar mayor transparencia a la elección, apoyadas por Bolsonaro. "Si el presidente del TSE entiende que cabe que participen, esa participación puede ocurrir de forma normal. Lo que no podemos es admitir una interferencia forzosa en un proceso electoral porque las Fuerzas Armadas tienen sus competencias en la Constitución", agregó Aras. msi/jm/atm -------------------------------------------------------------