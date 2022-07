Posibilidades recesión EE.UU. crecen a 38%: modelo de Bloomberg

(Bloomberg) -- Las probabilidades de una recesión en Estados Unidos durante el próximo año ahora son aproximadamente de una en tres después de que la confianza del consumidor alcanzó un mínimo histórico y las tasas de interés aumentaron, según los últimos pronósticos de Bloomberg Economics.

El modelo de probabilidad, que incorpora una variedad de factores que van desde permisos de vivienda y datos de encuestas de consumidores hasta la brecha entre los rendimientos del Tesoro a 10 años y 3 meses, ahora muestra una probabilidad del 38% de una recesión en los próximos 12 meses. Eso es un aumento frente a la probabilidad cercana a 0% solo unos meses antes.

“El riesgo de una recesión autocumplida, y que podría ocurrir a principios del próximo año, es mayor que antes”, dijo Anna Wong, economista jefe para EE.UU. de Bloomberg Economics. “Aunque los balances de los hogares y las empresas son sólidos, las preocupaciones sobre el futuro podrían hacer que los consumidores se replieguen, lo que a su vez llevaría a las empresas a contratar e invertir menos”.

“El riesgo de una recesión a principios de 2023 ha aumentado sustancialmente”, afirmó Wong.

La Reserva Federal elevó en junio las tasas de interés en 75 puntos básicos, la mayor cantidad desde 1994, y señaló nuevos aumentos, posiblemente de un tamaño similar, en los próximos meses. Eso ocurrió inmediatamente después de un aumento de 50 puntos básicos el mes anterior y consolidó un giro decididamente restrictivo por parte del banco central.

El rápido aumento de los costos de endeudamiento, junto con el endurecimiento de las condiciones financieras y la mayor inflación en décadas, ha aumentado la preocupación de que la Reserva Federal, en su intento por enfriar la economía y, por lo tanto, la inflación, finalmente lleve a la economía estadounidense a una recesión.

El aumento de las probabilidades de recesión en el último mes se puede atribuir en gran medida a dos factores: una moderación en las perspectivas de ganancias de las empresas y un deterioro significativo de la confianza de los consumidores.

Las condiciones financieras se han endurecido considerablemente en los últimos meses y los márgenes de ganancias corporativas, aunque siguen siendo sólidos, se debilitarán un poco en el segundo trimestre del año, según Bloomberg Economics. A raíz de las fuertes alzas de tasas por parte de la Reserva Federal, las empresas se enfrentan a un aumento del costo del capital.

En segundo lugar, la opinión de los estadounidenses sobre las condiciones empresariales futuras se deterioró drásticamente en junio. Cada mes, la Universidad de Michigan publica una encuesta sobre la confianza del consumidor, dato que el mercado sigue de cerca. El informe de junio no solo mostró un colapso en la confianza del consumidor a un mínimo histórico, sino también una gran disminución en un indicador del cambio esperado en las condiciones empresariales en un año. Con 76, esa cifra se encuentra ahora en una de sus lecturas más bajas en los registros desde 1978.

La inflación más alta en décadas ha afectado particularmente la confianza del consumidor. Los estadounidenses se enfrentan a precios casi récord en las estaciones de servicio y a cuentas cada vez mayores en las tiendas de comestibles. Ajustado a la inflación, el salario promedio por hora ha caído durante ocho meses consecutivos, lo que ha erosionado el poder adquisitivo de los estadounidenses y ha deteriorado su visión de la economía. La tasa de ahorro está cerca de su nivel más bajo desde 2009, y más de la mitad de los estadounidenses cree que EE.UU. ya está en recesión.

Ciertamente, una recesión no es inevitable, pero el camino hacia el llamado aterrizaje suave, un enfriamiento de la actividad económica que no conduce a una recesión, se está volviendo cada vez más difícil. Eso puede requerir que el aumento de los precios se desacelere bruscamente y es probable que vaya acompañado de un ligero aumento del desempleo. La Fed tiene la esperanza de lograr tal resultado, pero su presidente, Jerome Powell, ha reconocido que lograrlo será “muy desafiante”.

En caso de que comience una recesión en los próximos uno o dos años, la recuperación de la pandemia, que comenzó en mayo de 2020, según la Oficina Nacional de Investigación Económica, sería la expansión estadounidense más corta desde la de 1981-1982, que duró solo 12 meses.

El modelo de probabilidad de recesión anual de Bloomberg Economics se actualizará mensualmente.

