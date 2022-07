Femsa entra a Europa con compra de suiza Valora por US$1.200M

(Bloomberg) -- Fomento Económico Mexicano, el mayor operador de tiendas de conveniencia en América Latina, acordó comprar la empresa suiza Valora por hasta US$1.200 millones para ingresar a Europa.

Femsa, como se conoce a la empresa, ofreció 260 francos (US$270,30) por acción, una prima del 52% sobre el precio de cierre del lunes, informaron las empresas en un comunicado. Valora subió hasta un 51% a 258 francos en las operaciones suizas.

Femsa opera más de 20.000 tiendas de conveniencia en México y Latinoamérica y más de 3.600 farmacias en cuatro países latinoamericanos. También controla la mayor embotelladora de franquicias de productos Coca-Cola del mundo por volumen de ventas. Pagará por Valora con efectivo disponible.

Valora cuenta con unos 2.700 puntos de venta a pequeña escala ubicados en lugares concurridos de Suiza, Alemania, Austria, Luxemburgo y los Países Bajos, con marcas como Brezelkönig y Caffè Spettacolo. También es uno de los principales productores de pretzels del mundo. La junta directiva de Valora recomienda por unanimidad la oferta a los accionistas.

“La transacción anunciada hoy nos hará avanzar significativamente para convertirnos en una plataforma más global”, dijo Daniel Rodríguez, director general de Femsa, en una conferencia telefónica.

Historia de crecimiento

La empresa mexicana actualmente no tiene operaciones en Europa, lo que significa que es poco probable que el acuerdo genere problemas antimonopolio o pérdidas significativas de puestos de trabajo, lo que puede ocurrir cuando se fusionan empresas con redes minoristas que se superponen. Femsa es el segundo mayor accionista de Heineken y cotiza en las bolsas de valores de México y Nueva York.

Valora mantendrá su propio nombre y marcas y seguirá teniendo su sede en Muttenz, Suiza, convirtiéndose en el brazo minorista de la división de proximidad de Femsa en Europa. Valora asumirá la responsabilidad de seguir desarrollando los mercados europeos de conveniencia.

“Esta es una historia de crecimiento y no un caso de sinergia en absoluto”, dijo el presidente de Valora, Sascha Zahnd, en la llamada. Zahnd dijo que el acuerdo propuesto beneficiaría a Valora y a sus trabajadores suizos y europeos, ya que se convertirán en la “puerta de entrada a Europa” de Femsa.

Credit Suisse Group AG asesora a Femsa en el acuerdo y gestiona la oferta pública, mientras que JPMorgan Chase & Co. asesora a a Valora.

