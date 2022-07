Policía: El agresor que mató a 3 en Copenhague actuó solo

COPENHAGUE (AP) — El agresor que disparó el domingo en un centro comercial de Copenhague probablemente actuó solo y seleccionó a sus víctimas al azar, indicó el lunes la policía danesa.

Los investigadores no creen que el ataque esté relacionado con el terrorismo, indicó el inspector jefe de la policía de Copenhague, Søren Thomassen.

Las víctimas mortales -un chico de 17 años, una chica de 17 años, ambos daneses, y un hombre ruso de 47 años- murieron cuando el agresor abrió fuego el domingo por la tarde en el centro comercial Field's, uno de los más grandes de Escandinavia.

Otras cuatro personas -dos ciudadanos suecos y dos daneses- fueron atendidas por heridas de bala y se encontraban en estado crítico pero estable, dijo Thomassen. Varias personas sufrieron lesiones leves al huir del centro comercial, añadió.

Thomassen dijo que la policía no tenía indicios de que alguien hubiera ayudado al atacante, identificado como un danés de 22 años, durante el suceso. Aunque su motivo no está claro, señaló, no hay nada que apunte a terrorismo. Estaba previsto que el hombre fuera procesado el lunes bajo cargos preliminares de asesinato.

La cadena de televisión danesa TV2 publicó una foto de baja calidad del supuesto agresor, quien llevaba pantaloncillos cortos hasta las rodillas, un chaleco o camiseta sin mangas y parecía portar un fusil en su mano derecha.

“Se veía muy violento y enojado”, dijo el testigo Mahdi Al Wazni a TV2. “Me habló y me dijo que (el fusil) no era real mientras yo lo estaba grabando. Parecía muy orgulloso de lo que hacía”.

En las imágenes del lugar donde ocurrió la balacera se veía a la gente corriendo afuera del centro comercial, y TV2 publicó una foto de un hombre que era colocado en una camilla. Después del tiroteo, un enorme contingente de policías fuertemente armados patrulló la zona, y en el estacionamiento también había varios vehículos de los bomberos.