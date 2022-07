Unos 2.000 migrantes, en su mayoría venezolanos, emprendieron el viernes una movilización en el sur de México para presionar por la entrega de salvoconductos que les permitan avanzar hacia la frontera con Estados Unidos.

Miles de migrantes se movilizan en México para presionar por salvoconductos =(Video)= Tuxtla Gtz, México, 1 Jul 2022 (AFP) - Unos 2.000 migrantes, en su mayoría venezolanos, emprendieron este viernes una movilización en el sur de México para presionar por la entrega de salvoconductos que les permitan avanzar hacia la frontera con Estados Unidos, constató la AFP.Los extranjeros, entre quienes también se cuentan centroamericanos, partieron en la madrugada desde la ciudad de Tapachula (fronteriza con Guatemala), donde la obtención de ese permiso migratorio tarda meses por la enorme demanda.El documento, que los migrantes buscan conseguir en localidades vecinas del estado de Chiapas, tiene vigencia de un mes y les permite atravesar México sin ser detenidos o deportados."Esta caminata que estamos haciendo es por la necesidad; en mi país hay hambre, no hay trabajo, y en Tapachula no nos quieren atender, tenemos tres semanas y vamos a ver si Migración nos dan el carné", dijo a la prensa el venezolano Ismael Pérez, quien salió de su natal Maracaibo junto con 14 primos. "No perdemos la fe (...), vamos por un mejor futuro", añadió otro venezolano que viaja con un perro.Estas movilizaciones se han vuelto rutinarias, pues en el camino los migrantes obtienen los salvoconductos, aunque algunos denuncian que en el norte del país se les impide seguir su recorrido en autobús hasta la frontera, donde buscan asilo.En lo corrido del año se han organizado al menos nueve de estas caravanas.Por ello el venezolano Jonathan Ávila, uno de los organizadores de la nueva marcha, llamó al gobierno de México a crear un "corredor humanitario" que les permita a los migrantes llegar a la frontera.Así "se evitarían las muertes", afirmó Ávila, refiriéndose a la tragedia registrada en San Antonio, Texas, donde el pasado lunes fueron encontrados 53 migrantes muertos por asfixia al interior y en los alrededores de un tráiler.Algunos de los viajeros confían en que serán acogidos en Estados Unidos, luego de que el jueves la Corte Suprema de Justicia autorizó al gobierno de ese país a poner fin a una restrictiva política migratoria.Conocida como "Quédate en México", esa medida obliga a los migrantes a esperar en el país vecino la resolución de sus solicitudes de asilo."Ahí salió en la noticia ayer que (el presidente estadounidense Joe) Biden dio paso libre, que no va regresar a ningún inmigrante", comentó la venezolana Doris Perdomo, que avanza con dos hijos pequeños.Según la agencia de la ONU para los refugiados, desde 2015 más de seis millones de venezolanos han salido de su país por la grave crisis económica y política.Las caravanas de migrantes que recorrieron México en 2018 y 2019 provocaron fuertes tensiones con Estados Unidos, entonces gobernado por el republicano Donald Trump.Pero México ha reforzado sus controles en la frontera sur y en 2021 fueron detenidos 307.679 migrantes.str/axm/rsr