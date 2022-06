Supuesta víctima de Villa lamenta que siga jugando en Boca

BUENOS AIRES (AP) — La mujer que acusó de violación al delantero colombiano Sebastián Villa dijo el lunes que “siento dolor” cuando lo ve jugar para Boca Juniors a pesar de estar imputado en el caso y le pidió más empatía al club argentino.

También el lunes, la justicia argentina fijó fecha para el inicio del juicio contra el delantero en otra causa por violencia de género contra su expareja y compatriota, Daniela Cortés.

“Me hiere. Me lastima muchísimo. Mira, yo era de Boca y toda mi familia era de Boca. Se festejaba mucho cuando jugaba Boca, y eso es algo que no se puede hacer más en mi familia. Es decepcionante”, manifestó Tamara Doldán durante una serie de entrevistas con medios locales.

En los primeros días de mayo, Doldán se presentó a la justicia y denunció que Villa, con quien mantenía una relación desde principios de 2020, la violó y golpeó el 26 de junio del año pasado en la vivienda del jugador en un barrio privado de las afueras de Buenos Aires.

Si bien una fiscal especialista en esta clase de delitos imputó al jugador por presunto abuso sexual con acceso carnal, Boca no tomó ninguna medida disciplinaria contra el delantero.

“Yo no puedo decidir. Lo único que le pido a Boca, y a todos, es un poco de empatía y de respeto”, dijo la mujer al sitio Infobae. “Todos tenemos el principio de inocencia, eso es verdad, pero ¿un poco de empatía no se puede? No entiendo ¿por qué lo tienen que inflar tanto? Por lo menos, no sé, que sean un poco más empáticos”.

En una reciente entrevista, el exfutbolista y actual vicepresidente de Boca, Juan Román Riquelme, había expresado que no tenía nada que reprocharle a Villa como profesional y que la denuncia por violación correspondía a su ámbito privado.

A nivel institucional, Boca sólo informó que se ponía a disposición de la justicia y de la denunciante.

Dolbán declaró ante la justicia que Villa “me abusó, en principio de frente (estando boca arriba), y terminó poniéndome boca abajo, casi sin dejarme respirar, dado que entre gritos y llantos me fui quedando sin aire. A esto se le sumó su cuerpo arriba mío y su mano en la boca, lo cual se agravó cuando me dio vuelta y me apretaba la cabeza contra la cama... Me fui quedando sin aire y sin fuerza a lo largo del abuso”.

Agregó que en los días posteriores recibió amenazas y fue presionada por el jugador y su entorno para que no contara lo sucedido. También dijo que le ofrecieron 5.000 dólares por su silencio y que ella no los aceptó.

“Esa noche fue terrible, porque todo ocurrió en un lugar donde yo estaba cómoda, con una persona que quería. Pero de repente ya no era así. Fue muy chocante, me hirió en todos los sentidos”, contó este lunes Doldán a la cadena Todo Noticias.

Consultada sobre la razón que la llevó a denunciar a Villa ahora, Dolbán expresó que “ya no podía vivir más así, con eso a cuestas. No podía más”.

La fiscal del caso pidió la detención de Villa, pero un juez consideró que no había suficientes pruebas para ordenar la medida.

Por otra parte, este mismo lunes el juzgado correccional de Lomas de Zamora, suburbio al sur de la capital argentina, fijó para el 19 de septiembre la fecha del inicio del juicio contra Villa en otra causa que inició una expareja por violencia de género y amenazas coactivas.

Cortés, quien vivió con Villa hasta abril de 2020, difundió entonces un video y fotografías suyas con lesiones que atribuyó al jugador. Aclaró que no había sido la primera vez y ratificó los dichos ante la justicia.