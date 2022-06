Meta detiene desarrollo de producto rival de Apple Watch

Meta pausó el desarrollo de su reloj inteligente de doble cámara.

(Bloomberg) -- La empresa matriz de Facebook, Meta Platforms Inc, detuvo el desarrollo de un reloj inteligente con doble cámara. En cambio, está trabajando en otros dispositivos, según una persona con conocimiento del tema.

El dispositivo, que lleva en desarrollo al menos dos años, estaba diseñado para incluir varias funciones comunes en otros relojes inteligentes, como seguimiento de actividad, reproducción de música y mensajería. Un prototipo del dispositivo que ahora está pausado incluye cámaras duales, un diferenciador clave de los líderes del mercado como el Apple Watch. Una cámara iba ubicada debajo de la pantalla y otra estaba en la parte posterior contra la muñeca del usuario, según las imágenes y el video de un prototipo vistos por Bloomberg.

La segunda cámara fue diseñada para que los usuarios pudieran separar la pantalla del reloj de la correa para tomar fotografías rápidamente. Pero la presencia de la cámara causó problemas con otra función para traducir las señales nerviosas de la muñeca en comandos digitales, dijo la persona. Tener esa habilidad técnica, conocida como electromiografía, es una prioridad para Meta.

Meta ha promocionado los beneficios de la electromiografía diciendo que es una forma de usar las manos de una persona como un “controlador” para otros dispositivos, incluidos aquellos orientados al metaverso. “Se trata de decodificar esas señales en la muñeca, las medidas que ya ha decidido llevar a cabo, y traducirlas en comandos digitales para su dispositivo”, decía una publicación de blog de Meta publicada a principios de este año.

Ejecutivos de Meta han discutido el potencial de los relojes inteligentes como parte de su visión del llamado metaverso, una versión inmersiva de internet donde las personas interactuarán con otros usuarios como avatares digitales. Los sensores dentro de los dispositivos de uso en la muñeca podrían servir para ayudar a las personas a controlar su avatar o interactuar con lo que observan a través de un par de gafas de realidad aumentada, por ejemplo.

A pesar de que pausó el dispositivo de doble cámara, Meta sigue trabajando en muchos otros dispositivos de uso en la muñeca. Un portavoz de Meta declinó comentar.

Es probable que los recortes de costos también hayan influido en la decisión de la compañía de detener el desarrollo del reloj. Ejecutivos de Meta dijeron en una llamada de resultados en abril que los gastos anuales de la compañía disminuirían en US$3.000 millones este año debido a una desaceleración comercial generalizada. Eso también ha impactado la contratación en Meta, donde llenar algunas vacantes gerenciales se ha pausado o ralentizado en meses recientes. La reducción general de costos significa priorizar ciertos proyectos y esfuerzos sobre otros, dijo en ese entonces el director ejecutivo, Mark Zuckerberg, a los inversionistas.

El reloj también incluye un centro de notificaciones y una pantalla de bloqueo. El dispositivo no tiene una tienda de aplicaciones integrada y, en cambio, los usuarios administrarían aplicaciones y funciones desde su cuenta de Facebook. Los usuarios también habrían podido publicar detalles de sus actividades físicas o logros directamente en Facebook e Instagram desde el dispositivo.

El reloj inteligente Milan estaba siendo desarrollado por la división Reality Labs de Meta, la parte de la compañía que trabaja en apuestas a largo plazo y construye el metaverso. Zuckerberg comentó que aunque Reality Labs es un área de inversión clave para la empresa, esos gastos reducirán las ganancias y resultarán en pérdidas financieras “significativas” en la unidad a corto plazo.

