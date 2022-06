FC Barcelona estaría en conversaciones venta derechos TV a BofA

(Bloomberg) -- El club de fútbol español FC Barcelona estaría en conversaciones para vender parte de sus derechos de televisión a Bank of America Corporation por 600 millones de euros (US$645 millones) para apuntalar sus maltrechas finanzas.

El club estaba en conversaciones avanzadas con la firma de capital privado CVC Capital Partners para vender un 8% de sus derechos de transmisión, pero decidió retirarse de esas negociaciones y ahora está analizando la propuesta alternativa del BofA, reportó el viernes el sitio de noticias El Confidencial, citando a personas de la industria financiera que no identificó.

Los miembros del club de fútbol votarán el 16 de junio sobre el plan para vender el 25% de los derechos de televisión, según el diario.

Por otra parte, Goldman Sachs le dijo a El Confidencial que está en conversaciones con el club para extender su apoyo financiero. El banco había concedido previamente un préstamo de 525 millones de euros al Barcelona.

Bank of America también se encuentra entre los bancos que respaldaron al rival del Barcelona, el Real Madrid FC, para financiar la remodelación de su estadio.

