Cómo hacer fotos con el móvil en modo Pro

ILUSTRACIÓN - El modo nocturno mejora las fotografías de los móviles inteligentes con poca luz. En el modo Pro se puede utilizar ajustes manuales que, con práctica, llevan a resultados óptimos en condiciones de escasa luz. Foto: Till Simon Nagel/dpa

El modo nocturno de los móviles es una gran ayuda durante el crepúsculo o en la oscuridad. Los dispositivos más nuevos cuentan además con cámaras que integran el llamado modo Pro, que permite ajustar manualmente el brillo y el color de la imagen. Tal como informa el portal de telecomunicaciones alemán "Teltarif.de", se trata de un ajuste que los móviles no permiten en la configuración estándar, incluso independientemente de si el flash está activado o no. En el modo Pro, los usuarios pueden establecer tres ajustes manualmente: ISO (sensibilidad lumínica del sensor), tiempo de exposición y balance de blancos (ajuste de la temperatura del color). ¿En qué medida es útil el modo Pro? Según el portal, el modo estándar de la mayoría de las cámaras de móviles es suficiente en buenas condiciones de luz. E incluso con poca luz, como durante el crepúsculo o la oscuridad, el modo nocturno está ahora tan bien desarrollado que los sensores de la cámara pueden aclarar las zonas de luz oscura según convenga. "Teltarif.de" llega, por tanto, a la siguiente conclusión: aunque las diferencias entre el modo Pro y el estándar son a veces claras, en última instancia, la luminosidad de una imagen nocturna es cuestión de gustos. Además, añaden los expertos del portal, un valor ISO más alto aumenta la luminosidad, pero al mismo tiempo también aumenta el ruido de la imagen, que a su vez hace que esta pierda nitidez. Los propietarios de teléfonos inteligentes deberán contar con que, con tiempos de exposición más largos, las fotos saldrán borrosas si no pueden mantener el teléfono con mano firme. En este caso, el portal recomienda un trípode o una base para apoyar el codo. El portal señala que los usuarios de teléfonos inteligentes necesitan un poco de práctica para utilizar los ajustes manuales correctamente, y que, con un poco de paciencia, se puede conseguir el equilibrio adecuado entre el valor ISO y el tiempo de exposición para obtener resultados óptimos incluso en condiciones de poca luz. Quienes quieran determinar manualmente la calidad de la imagen sin este modo Pro, pueden acceder a los ajustes adicionales de la cámara con la ayuda de aplicaciones, puntualizan los expertos. dpa