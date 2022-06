Snoop Dogg compra dos TNF creados por exoperador de Barclays

(Bloomberg) -- El rapero Snoop Dogg compró dos de los tokens no fungibles (TNF) creados por el exoperador de Barclays Plc Ovie Faruq.

Los tokens, que forman parte de una colección llamada “rektguy”, fueron comprados por Snoop Dogg el 28 de mayo, reveló Faruq. Snoop Dogg no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, aunque los dos TNF ahora figuran en una cuenta verificada de Death Row Records de Snoop Dogg en la plataforma TNF opensea.io. Snoop Dogg también tuiteó “Got #Rekt” ese día con una imagen de los TNF y la convirtió en su foto de perfil en Twitter

Los TNF, o monedas digitales de colección, se han disparado en los últimos años, atrayendo inversiones de capitalistas de riesgo como Andreessen Horowitz y la atención de celebridades que van desde Paris Hilton hasta Reese Witherspoon. Dado que forman parte del mercado de criptomonedas, su valor ha caído en las últimas semanas junto con el bitcóin y el ether, el token preferido para el comercio de TNF.

“He tenido algo de éxito con mi arte este año, pero ha sido con personas dentro de la comunidad de criptomonedas y TNF, así que fue increíble que alguien de tan alto perfil lo comprara sin haberlo solicitado”, dijo Faruq. “Todavía no lo he asimilado”.

Snoop Dogg compró los dos TNF por 0,38 ether (US$760) cada uno. Otros TNF de rektguy suben en opensea.io y se cotizan entre 0,7 y 0,9 ether.

Faruq y su colega Mike Anderson, que utilizan los seudónimos OSF y Mando online, dejaron Barclays a principios de este año para negociar TNF. Han acumulado una colección que incluye varios TNF de la colección Bored Ape Yacht Club.

“También me imagino que recibiré muchas más miradas sobre mi arte y nos ha dado a Mike y a mí una verdadera oportunidad de construir algo a partir de él”, dijo Faruq.

Faruq dijo que el mercado de TNF se ha visto muy afectado por la volatilidad en el espacio de las criptomonedas, y los precios de algunos tokens han caído más del 50%.

“Este mercado siempre será volátil y estará correlacionado con las acciones tecnológicas”, dijo. “Creemos que, con la regulación, se convertirá en un mercado más estable y fundamentalmente sólido en el mediano plazo”.

