Zelenski pide a Occidente "unidad" para ayudar a Ucrania ante avance de Rusia en el este

El ejército ruso siguió avanzando en el este de Ucrania, que enfrenta una situación "extremadamente difícil" y un riesgo de destrucción masiva, afirmó el miércoles el presidente Volodimir Zelenski, lamentando la "falta de unidad" de Occidente para entregar armas a su país.

Al entrar en su cuarto mes de guerra, las fuerzas rusas avanzaron en la región oriental de Lugansk y bombardearon sin tregua la ciudad industrial de Severodonetsk, en cuyas afueras se libran combates.En una videoconferencia ante el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza), Zelenski afirmó que la falta de "unidad" occidental perjudica a Ucrania, que "necesita el apoyo de una Europa unida".Zelenski renovó su pedido de armas pesadas a sus aliados, alegando que los miles de millones de dólares ya entregados eran insuficientes para equilibrar el poderío militar de Rusia,"La unidad, se trata de armas. Mi pregunta es ¿hay unidad en la práctica? Yo no la veo. Nuestra gran ventaja sobre Rusia sería estar verdaderamente unidos", dijo Zelenski.En su mensaje diario al país, el mandatario afirmó que esas armas son "la mejor inversión para la estabilidad mundial" y lamentó los miles de ucranianos muertos desde el inicio de la invasión rusa, el 24 de febrero.Suministrar granadas propulsadas por cohetes, tanques, misiles antibuque y otras armas es "la mejor inversión" para prevenir futuras agresiones rusas", declaró Zelenski. - "Simplemente destruida" -Rusia intenta expandir sus conquistas en la región oriental del Donbás, en el este del país, así como en la costa sur.Zelenski dijo que la situación del Donbás era "extremadamente difícil". "Los ocupantes quieren destruir todo allí", afirmó.El gobernador de la región oriental de Lugansk, Sergei Gaidai, dijo que Severodonetsk enfrenta ataques aéreos, de cohetes, artillería y de morteros."Las tropas rusas han avanzado para estar tan cerca que pueden disparar con morteros" contra Severodonetsk, dijo Gaidai en Telegram. La ciudad "está simplemente siendo destruida", añadió.Gaidai aseguró que Rusia ha enviado a miles de soldados para tomar Lugansk y que el bombardeo de Severodonetsk era tan intenso que los 15.000 civiles que permanecen ya no pueden ser evacuados.El ministro ruso de Defensa, Serguei Shoigu, dejó claro que su país está preparado para una guerra prolongada. "Continuaremos la operación militar especial hasta alcanzar todos los objetivos", declaró."Cuanto más se prolonga esta guerra, mayor será el precio de resguardar la libertad, no solo en Ucrania, sino en todo el mundo libre", advirtió por su lado Zelenski.La guerra ha generado temor a una crisis alimentaria mundial debido a la interrupción de las exportaciones ucranianas de cereales. Este miércoles, Rusia afirmó que para evitarla, Occidente debe levantar las sanciones que le impuso.Pero la Comisión Europea presentó un proyecto de ley que torna más difícil que magnates rusos evadan las sanciones y que busca definir un marco legal para la confiscación de activos para pagar la reconstrucción de Ucrania. - "Solo una guerra" -El financiamiento y las armas occidentales ayudaron a Ucrania a contener los avances rusos en varias regiones, incluyendo la capital Kiev.Zelenski aseguró que Moscú ha sufrido la baja de 30.000 soldados."Han sido tres meses de crímenes de guerra de los ocupantes rusos. Tres meses de bombardeo, destrucción, asedio. Y tres meses de gran heroísmo del pueblo que defiende su tierra, su país", afirmó. Pero, insistió, Ucrania necesita más ayuda.El ministerio ruso de Defensa dijo que las aguas del puerto de Mariúpol 8sureste), una ciudad estratégica que sufrió un devastador asedio, fueron desminadas y que hay operaciones en marcha para "restaurar la infraestructura portuaria".Pero el alcalde de esa ciudad, Vadym Boychenko, indicó al Foro Económico Mundial de Davos, por enlace de video, que hay 100.000 personas sin agua, alimento y electricidad y advirtió que las enfermedades podrían provocar más muertes en esa ciudad.En Jersón (sur), bajo control de las fuerzas rusas desde el inicio de la guerra, las autoridades apoyadas por Moscú siguieron presionando por una anexión formal a Rusia y los pobladores se muestran ante todo preocupados por su futuro.En una gira de prensa organizada por el ministerio ruso de Defensa, periodistas de la AFP observaron que la ciudad evitó en gran parte los estragos de la guerra, que ha dejado gran parte del país en ruinas. Pero la vida cotidiana sigue sumida en la incertidumbre."La gente está muy preocupada", dijo Alexander Loginov, un conductor de trolebús de 47 años, refiriéndose a la inestabilidad y el temor por el pago de salarios con "los bancos ucranianos cerrados"."Honestamente, es solo una guerra", agregó Loginov. "Mucha gente aún no entiende lo que sucedió".