Mercedes le suma potencia al Clase C: el C 43 AMG trae 408 CV

Cuando Mercedes-AMG presente en el verano europeo el nuevo C 43, el Clase C se convertirá en un coche deportivo de hasta 408 CV. Cerca de un año después del debut de la nueva generación, AMG también echa una mano al sedán deportivo y al familiar. Según anticipó el fabricante, el nuevo modelo estará disponible -a un precio aún no confirmado- con hasta 300 kW/408 CV en lugar del máximo actual de 190 kW/258 CV y una velocidad máxima de 250 o, a petición, incluso 265 kilómetros por hora. Aunque el C 43 de serie, equipado con tracción en las cuatro ruedas y caja de cambios automática de nueve velocidades total, tiene un cinco por ciento más de potencia que su predecesor, viene con menos cilindrada. En lugar del seis cilindros de tres litros del predecesor, AMG monta ahora el cuatro cilindros de 2,0 litros del A 45. Para el Clase C, el motor está girado 90 grados y mejorado con un turbocompresor de escape eléctrico. Impulsado por el sistema de 48 voltios que también alimenta al híbrido suave, AMG anunció que el turbocompresor está diseñado para alcanzar la velocidad más rápidamente y mejorar así la capacidad de respuesta. Como resultado, el motor tiene un par máximo de 500 Nm y el Clase C acelera desde la parada hasta los 100 km/h en 4,6 y 4,7 segundos en el caso del familiar. Al mismo tiempo, según Mercedes, el consumo de combustible se reduce y es ahora de 8,7 litros para el sedán y de 8,8 litros para el familiar. Las emisiones de CO2 son de 196 y 199 g/km, respectivamente. Además del motor, AMG también ha mejorado la suspensión, la dirección y los frenos y ha ampliado el equipamiento. Los nuevos faldones y umbrales, junto con un interior modificado, están diseñados para dar al coche un aspecto deportivo. Incluso aunque el Clase C como el C 43 ya muestra bastante más músculo, AMG no quiere dejarlo así. El diseñador ha anunciado un sucesor del C 63 AMG para los próximos meses, que se convertirá en un híbrido enchufable al igual que el AMG GT de cuatro puertas. AMG anunció que el motor de cuatro cilindros se complementará con un nuevo módulo eléctrico en el eje trasero. dpa