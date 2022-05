Washington Post gana Pulitzer por cobertura del 6 de enero

NUEVA YORK (AP) — The Washington Post ganó el Premio Pulitzer en periodismo de servicio público el lunes por su cobertura de la insurrección del 6 de enero de 2021 en la sede del Congreso estadounidense, un ataque a la democracia que fue un comienzo impactante para un año tumultuoso en el que también concluyó la guerra más larga librada por Estados Unidos, en Afganistán.

La extensa cobertura del Post, publicada en una sofisticada serie interactiva, detectó numerosos problemas y fallas en los sistemas políticos y de seguridad antes, durante y después de la insurrección del 6 de enero, en la propia ciudad del períodico.

“El relato narrado de forma atractiva y presentado vívidamente” le dio al público “un conocimiento exhaustivo y resuelto de uno de los días más oscuros (en la historia) de la nación”, dijo Marjorie Miller, administradora de los premios, al momento de anunciar el galardón.

Cinco fotógrafos de Getty Images recibieron uno de los dos premios a fotografía de noticias de última hora por su cobertura de la revuelta.

El otro premio en fotografía de noticias de última hora fue para Marcus Yam, corresponsal y fotógrafo del Los Angeles Times, por su trabajo relacionado con la caída de Kabul.

El retiro estadounidense y la resurrección del control del Talibán sobre Afganistán estuvieron presentes en distintas categorías. El New York Times ganó la categoría de cobertura internacional por una serie de reportajes que contradecían las versiones oficiales de muertes de civiles a causa de ataques aéreos estadounidenses en Siria, Irak y Afganistán.

Los Premios Pulitzer, administrados por la Universidad de Columbia y considerados los más prestigiosos del periodismo estadounidense, reconocen el trabajo en 15 categorías periodísticas y siete artísticas. Los galardones de este año, los cuales fueron transmitidos en vivo por internet, se entregaron a trabajos realizados en 2021. El ganador del premio al servicio público recibe una medalla de oro, mientras que los galardonados en cada una de las otras categorías obtienen 15.000 dólares.

La intersección de temas de salud, seguridad e infraestructura tuvo un papel destacado en los proyectos galardonados.

El Tampa Bay Times ganó el premio al periodismo de investigación por “Poisoned”, una mirada a detalle sobre una fábrica de plomo contaminante. The Miami Herald se llevó el premio de noticia de última hora por su labor en la cobertura del desplome de un edificio residencial en Surfside, mientras que The Better Government Association y el Chicago Tribune ganaron el premio de periodismo local por “Deadly Fires, Broken Promises”, el análisis del organismo y el periódico sobre una falta de vigilancia para hacer cumplir los estándares de seguridad contra incendios.