Crecimiento de exportaciones chinas se debilita a mínimo de 2020

(Bloomberg) -- Hubo dificultades en las exportaciones e importaciones de China en abril, ya que el empeoramiento de los brotes de covid redujo la demanda, socavó la producción e interrumpió la logística en la segunda economía más grande del mundo.

El crecimiento de las exportaciones en abril en términos de dólares se desaceleró a 3,9% respecto al año anterior, en comparación con un aumento de 14,7% en marzo, según mostraron datos de aduanas el lunes. Ese es el ritmo más débil desde junio de 2020, pero supera la estimación mediana de un aumento del 2,7% en una encuesta de economistas de Bloomberg.

Las importaciones no registraron variación en abril después de caer un 0,1% en el mes anterior. Los economistas esperaban una caída del 3%.

Los datos de abril capturan el impacto de las restricciones por covid en el centro comercial y fabril de Shanghái, hogar del puerto más grande del mundo, donde la mayoría de la población ha estado bajo algún tipo de cuarentena durante más de cinco semanas. Las interrupciones agregan otra amenaza a las cadenas de suministro globales y la inflación, y han afectado las operaciones de empresas como Tesla Inc. y Apple Inc.

Zhang Zhiwei, presidente y economista jefe en Pinpoint Asset Management, dijo que el crecimiento de las exportaciones podría seguir siendo débil en mayo debido a las interrupciones en las cadenas de suministro.

“Un gran problema macro es hasta qué punto los pedidos de exportación se trasladarán a otros países emergentes como India y Vietnam”, dijo.

El Gobierno de China trata de volver a encaminar la producción, pero muchas empresas extranjeras dicen que todavía no pueden reanudar las operaciones y los cierres se vuelven más estrictos. No está claro qué parte de la ciudad ha realmente regresado al trabajo.

La desaceleración del comercio es una preocupación, ya que las exportaciones han sido uno de los motores de crecimiento más fuertes para China, lo que ayudó a impulsar la economía de su caída relacionada con el covid en 2020 a un desempeño mejor de lo esperado en 2021.

Efectos de la inflación

Las importaciones se vieron impulsadas por los altos precios de la energía y los productos básicos. El valor de las importaciones de carbón aumentó casi un 80% en los primeros cuatro meses del año, mientras que el volumen de los envíos entrantes cayó un 16%. El valor del petróleo crudo, el gas natural y el acero también aumentó, mientras que los volúmenes cayeron.

Las importaciones de Rusia aumentaron casi un 57%, probablemente impulsadas por el alza de los precios del petróleo, el gas y otras materias primas, que constituyen la mayor parte de lo que China le compra a Rusia. Las mayores caídas en las exportaciones en abril fueron aquellas a Rusia. Los envíos cayeron un 26% respecto al año anterior, seguidos de Hong Kong, Reino Unido, Japón y Alemania. Las exportaciones a Estados Unidos aumentaron un 9,4%.

El desplome del comercio de China se produjo a pesar de señales que mostraban que la demanda mundial probablemente mantuvo la resistencia el mes pasado. Si bien las exportaciones de Corea del Sur —un indicador líder del comercio mundial— crecieron dos dígitos en abril, sus envíos a China cayeron un 3,4%.

Otros datos de abril también mostraron hasta qué punto las interrupciones relacionadas con el covid han golpeado la economía. La actividad manufacturera se desplomó a su peor nivel desde febrero de 2020, mientras que los cuellos de botella logísticos siguen siendo un punto de tensión. Los proveedores enfrentan los retrasos más largos en más de dos años en la entrega de materias primas a sus clientes fabricantes y la actividad portuaria china cayó por debajo de los niveles observados durante el primer brote de coronavirus en 2020.

Los principales líderes del Partido Comunista prometieron más estímulos para alcanzar un objetivo de crecimiento económico de alrededor del 5,5% este año, pero también insistieron en apegarse a la estricta estrategia de cero covid, dos metas que, según los economistas, se contradicen entre sí.

