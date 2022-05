Propietario del Chelsea niega haber aumentado el precio de venta

(Bloomberg) -- Román Abramóvich buscó agregar un nuevo impulso a la venta del Chelsea Football Club, negando los informes de los medios de que aumentó el precio de venta y solicitó un préstamo de 1.500 millones de libras que se le reembolsará cuando se concrete el trato.

Abramóvich, quien puso el club a la venta a principios de marzo, poco antes de que el Gobierno del Reino Unido le impusiera sanciones de gran alcance, todavía tiene la intención de donar las ganancias de la venta a organizaciones benéficas, según un poco habitual comunicado publicado el jueves en el sitio web del club.

El comunicado busca eliminar otro obstáculo para completar un proceso que avanza lentamente hacia la fecha límite del 31 de mayo. Pero Abramóvich también señaló un cambio en cuanto a quién administrará una fundación para asignar sus fondos de la venta, un problema potencial para obtener la autorización del Gobierno del Reino Unido para la transacción.

Un portavoz del Departamento de Cultura, Medios de Comunicación y Deportes, que tiene que aprobar cualquier venta, declinó realizar comentarios.

El comunicado se emitió cuando Jim Ratcliffe, fundador de la compañía de energía Ineos, interpuso una impugnación tardía para evitar que el exsocio del Guggenheim Todd Boehly obtenga el control de uno de los nombres deportivos más importantes de Europa.

El equipo de Ratcliffe se reunió el jueves con personas influyentes del Chelsea, incluido el primer jugador negro del club y el Chelsea Supporters’ Trust, incluso después de que Raine Group, el banco estadounidense que maneja la venta, rechazara su oferta de 4.250 millones de libras.

