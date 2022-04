Regulador ambiental chileno inicia proceso para sancionar a mina de cobre de Glencore

SANTIAGO, 26 abr (Reuters) - El regulador ambiental chileno dijo el martes que inició un proceso de sanción contra la mina de cobre Lomas Bayas de Glencore por incumplimientos sobre aguas, así como monitoreo de flora y fauna.

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) detalló en un comunicado que la investigación realizada llevó a formular un cargo "gravísimo" y uno leve.

La Dirección General de Aguas (DGA) de la norteña región de Antofagasta derivó la denuncia ante la SMA por la disminución de ejemplares de la "ranita del Loa" (Telmatobius donkoi), especie en Peligro Crítico de acuerdo a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

La falta grave se relaciona con no haber hecho el monitoreo de los niveles de un acuífero "considerando que no existen registros del pozo de observación CMG-2, y la información reportada respecto a los niveles freáticos no se encuentra ploteada mensualmente en gráficos de profundidad versus tiempo; las mediciones de temperatura, pH y conductividad del agua no se encuentran ploteadas en función del tiempo".

El otro cargo es por no haber definido el perfil hidrológico y biótico del río "y, en función de ello, concordar las estaciones de monitoreo definitivas".

La infracciones gravísimas pueden llevar a revocar el permiso ambiental, la clausura de la mina o una multa por hasta el equivalente de unos ocho millones de dólares.

Glencore no respondió de inmediato a una solicitud de comentario sobre la sanción a la mina, que produjo 64.300 toneladas en 2021.

Desde la notificación, la empresa tiene 10 días hábiles para presentar un Programa de Cumplimiento (PDC) y 15 días hábiles para formular argumentos.

En febrero, la compañía ingresó la solicitud para extender la vida útil del yacimiento y conservar su capacidad de producción de 80.000 toneladas anuales de cobre, con inversiones por 250 millones de dólares. (Reporte de Fabián Andrés Cambero)