El laborismo supera a Reform UK de Farage por primera vez en 18 meses, según un sondeo

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Londres, 11 ago (EFE).- El Partido Laborista del primer ministro británico, Andy Burnham, ha mejorado en los sondeos de opinión y ha superado al populista de derecha Reform UK de Nigel Farage por primera vez en 18 meses, señala una encuesta que publica hoy 'The Times'.

El sondeo sobre intención de voto, hecho por la firma YouGov entre el 9 y el 10 de agosto para ese diario, señala que el laborismo obtuvo el 24 % de apoyo, un ascenso de dos puntos frente a otra consulta del 3 de este mes, mientras que Reform UK bajó un punto hasta el 22 %.

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Burnham, que asumió el poder el 20 de julio al reemplazar a Keir Starmer, parece haber recuperado el respaldo de muchos votantes, sobre todo los del Partido Verde y del Liberal Demócrata, dice el rotativo.

Los Verdes bajaron un punto hasta situarse en el 12 % y los liberaldemócratas también descendieron un punto hasta el 11 %, señala la encuesta, que entrevistó a 2.417 adultos.

El Partido Conservador de Kemi Badenoch, principal formación de la oposición británica, ha recuperado terreno al subir dos puntos y situarse en el 21 % de respaldo, según YouGov.

Starmer comunicó el pasado junio su dimisión tras el varapalo electoral sufrido por su formación en los comicios locales y regionales británicos de mayo, en los que Reform UK consiguió un fuerte avance.

En cuanto a Reform UK, su líder espera ganar este jueves el escaño de Clacton, en el sureste de Inglaterra, que tenía hasta el pasado julio, cuando dimitió para volver a concurrir como candidato a fin de demostrar que mantiene el apoyo de su electorado local.

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Farage renunció en medio de una investigación del llamado comisario de estándares parlamentarios por no declarar presuntamente un regalo de cinco millones de libras (5,85 millones de euros) que recibió antes de entrar por primera vez en el Parlamento británico en 2024. EFE