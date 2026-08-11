Cuatro distritos del noreste portugués en aviso amarillo por altas temperaturas

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Lisboa, 11 ago (EFE).- Cuatro distritos del noreste portugués, fronterizo con las regiones españolas de Galicia y Castilla y León, se encuentran este martes en aviso amarillo por altas temperaturas, en una jornada en la que se esperan máximas de 36ºC en varios puntos del país.

El Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) precisó en su web que se trata de los distritos de Bragança, Guarda, Viseu y Vila Real, en aviso amarillo (el más bajo de un total de tres) por la "persistencia de valores elevados de la temperatura máxima".

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En estas regiones, las máximas rondarán entre los 31ºC y 36ºC, mientras que las mínimas no deberán bajar de los 16ºC.

Incluso sin aviso amarillo, otras ciudades del país también deberán alcanzar los 36ºC esta jornada, como Castelo Branco, Évora y Beja.

En el caso de Lisboa, este martes se alcanzarán los 30ºC de máxima, mientras que la mínima se mantendrá en los 19ºC.

En paralelo, prácticamente todo el territorio peninsular se encuentra en riesgo de incendios rurales, con cerca de una treintena de municipios próximos a la frontera con España, en las zonas Norte, Centro y Algarve, en riesgo "máximo" de incendio, según el IPMA.

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Aun así, este martes no se registran incidencias "significativas" relacionadas con los incendios, según datos de la Protección Civil. EFE