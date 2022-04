Migrantes latinos en México piden una “oportunidad” como la de ucranianos que entran a EEUU

SHOTLIST TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, MÉXICO9 DE ABRIL DE 2022FUENTE: AFPTV 1. Plano general Entrada del refugio para migrantes Juventud 2000 en Tijuana, que alberga a migrantes latinoamericanos2. Plano medio Entrada del refugio para migrantes Juventud 2000 en Tijuana, que alberga a migrantes latinoamericanos3. Plano picado carpas en el albergue de migrantes Juventud 2000, que alberga a migrantes latinoamericanos4. Plano medio carpas en el albergue de migrantes Juventud 2000, que alberga a migrantes latinoamericanos5. Primer plano carpas en el albergue de migrantes Juventud 2000, que alberga a migrantes latinoamericanos6. Plano general carpas en el albergue de migrantes Juventud 2000, que alberga a migrantes latinoamericanos7. Plano medio carpas en el refugio para migrantes Juventud 2000, que alberga a migrantes latinoamericanos, con una pancarta que dice "esto se trata de humanidad" 8. SOUNDBITE 1 - Migrante de Honduras (mujer, 30 años, español, 14 seg.): "Que nos permitan ingresar porque nosotros también venimos huyendo, es diferente de lo que estamos huyendo pero …. Así es una guerra, contra las pandillas." 9. Plano general Entrada del refugio para migrantes ucranianos en el polideportivo Benito Juárez10. Plano medio Entrada del refugio para migrantes ucranianos en el polideportivo Benito Juárez11. Plano general Migrantes ucranianos que huyen del campo de guerra dentro de un refugio en un gimnasio en la instalación deportiva Benito Juárez12. Plano medio Migrantes ucranianos que huyen de la guerra, acampan dentro de un refugio en un gimnasio en la instalación deportiva Benito Juárez13. Plano general Migrantes ucranianos que huyen de la guerra, acampan dentro de un refugio en un gimnasio en la instalación deportiva Benito Juárez14. Plano general Migrantes ucranianos que llegan al puerto de entrada estadounidense PedWest15. Primer plano Migrantes ucranianos que llegan al puerto de entrada estadounidense PedWest 16. SOUNDBITE 2 - Anastacia , refugiada ucraniana (mujer, 15 años, inglés, 25 seg.): "Porque el ejército ruso estaba bombardeando nuestra ciudad, y estaba tan asustada (aterradora, ed). Primero, cuando tenía 7 años, mi familia y yo partimos de Donetsk y luego nos fuimos a Kiev. Pero está lejos otra vez, y es tan aterrador, aterrador, y nos fuimos de Ucrania." "Because Russian military, they were bombing our city, and it was so scared (scary, ed). Firstly, when I was 7 I left, me and my family, we left from Donetsk, and then we went to Kyiv. But it’s far again, and it’s so scary, terrifying, and we went away from Ukraine." 17. Primer plano pancarta que dice "esto es sobre la humanidad"18. Plano general Migrantes ucranianos que llegan al puerto de entrada estadounidense PedWest 19. SOUNDBITE 3 - migrante de Honduras (mujer, 30 años, español, 6 seg.): "Pienso que nosotros también nos merecemos una oportunidad para estar allá."